Villa Alemana certifica a personas mayores como monitores de Tenencia Responsable de Mascotas

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El innovador plan piloto “Mascotas que acompañan, personas que cuidan” busca resignificar el rol de la vejez y podría replicarse a nivel regional y nacional.

Convertir el amor por los animales en conocimiento que puede ser compartido con la comunidad. Ese fue el resultado del plan piloto “Mascotas que acompañan, personas que cuidan”, desarrollado por la Municipalidad de Villa Alemana y que concluyó con la entrega de certificados a 12 personas mayores que ahora pueden decir con orgullo que son monitores de tenencia responsable de mascotas. El proyecto que se inició en febrero culminó no sólo con sus objetivos absolutamente cumplidos, sino también con la posibilidad concreta de replicarse en otras comunas de la región y el país.

Esta iniciativa surgió luego que profesionales tanto de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas de la Municipalidad de Villa Alemana como del Centro Diurno de Adultos Mayores Nuevo Amanecer constataran dos realidades: una, que muchas personas mayores viven solas, pero tienen un perro o gato que los acompaña; y la segunda, que las personas mayores necesitan resignificar su rol dentro de la sociedad. Ante eso, capacitarlas para que se convirtieran en monitores comunitarios de tenencia responsable surgió como un camino que respondía a ambos puntos.

Tras la ceremonia de certificación, el alcalde Nelson Estay no ocultó su orgullo ante el éxito de este plan, que fue catalogado como único en Chile, destacando el valor que el municipio le otorga a las personas mayores. “Esto es un hito, somos la primera comuna en Chile que hace un proyecto así, porque efectivamente al adulto mayor en Villa Alemana se le quiere, se le cuida y se le respeta”, dijo el jefe comunal, agregando que “con esto entregamos una herramienta fundamental, que es la educación con respecto a la tenencia responsable. Ahora ellos son monitores y saben sobre el bienestar que necesitan tanto ellos como sus mascotas”.

En el evento de clausura también estuvo presente Franco Córdova, profesional del programa Centros Diurnos para Personas Mayores de la Coordinación Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, quien señaló que este plan piloto perfectamente podría implementarse en otras comunas tanto a nivel regional como nacional. “Para nosotros es una iniciativa destacada porque aborda uno de los problemas fundamentales en la vejez, que tiene que ver con la resignificación de su rol en la sociedad. Aquí tenemos monitores que van a ser un ejemplo de cuidado de los animales de compañía y eso es un ejemplo que tiene que ser replicable. Vamos a buscar la forma de poder llevar esta idea más allá, llegar a nivel regional y a otras instancias. Haremos las gestiones para avanzar con esta iniciativa y fortalecer el rol de las personas mayores en nuestra sociedad”, señaló.

Viviana Valenzuela, encargada de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas de la Municipalidad de Villa Alemana y una de las gestoras de este plan piloto, comentó que “a partir de una idea pequeñita sembramos una semilla y ya tenemos un árbol. Agradecemos a quienes creyeron en el proyecto, a la Municipalidad de Villa Alemana, a SENAMA, y esperamos que esto sea un puntapié inicial para que esto crezca, se generen vínculos con otras instituciones y sigamos trabajando ya no con los 12 monitores titulados que tenemos ahora, sino que sea un programa piloto que se replique en toda la región y también en nuestro país”.

Finalmente, las personas mayores que recibieron su certificación se mostraron felices por haber aprendido conceptos de tenencia responsable como bienestar animal, legislación y registro de mascotas. Además, resaltaron que su nueva condición de monitores les permite sentirse más útiles ante sus familias y entornos. Silvia Soto, por ejemplo, indicó que “para mí esto fue maravilloso, aprendí muchas cosas de los animalitos que yo no sabía y ahora me sirven para cuidarlos y también ayudar a otras personas que tienen sus animalitos en la calle. Aprendimos a cuidarlos, a alimentarlos y ahora ellos son como nuestros bebés, porque ya mis niños se fueron y quedamos nosotros no más”.

Iris Sepúveda, en tanto, comentó que “fue una experiencia muy enriquecedora. La mayoría de los que participamos nos sentimos muy valorados, muy considerados porque aprendimos un montón de cosas que desconocíamos, que solamente manejábamos por el amor que tenemos por los animales. Estamos todos agradecidos, contentos por haber sido considerado como personas mayores para este proyecto. Ahora la idea es educar a las generaciones que vienen más abajo y también poder inculcarles el amor hacia los animales a otras personas mayores. Tenemos la intención, y así lo propusimos a nuestras relatoras, de ir a los hogares de adultos mayores y mostrarles el amor hacia los seres sin voz”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.