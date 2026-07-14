Villa Alemana coordina despliegue preventivo ante sistema frontal de alta intensidad

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El Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) se reunió de forma extraordinaria para coordinar medidas ante el pronóstico de 250 milímetros de agua caída.

Con el objetivo de revisar las medidas de mitigación frente al sistema frontal que afectará a la zona central esta semana, se realizó una sesión extraordinaria del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) en la Municipalidad de Villa Alemana. El evento meteorológico, calificado como un desafío para el trabajo preventivo iniciado a fines del año pasado, podría dejar más de 250 milímetros de agua en pocos días.

La instancia fue encabezada por el alcalde Nelson Estay y contó con la participación del delegado presidencial provincial, Gonzalo Azancot, junto a representantes de Carabineros, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, ADRA Chile y el radio club Los Molinos. El jefe comunal señaló que “hace muchos años que no se anunciaba un frente con tanta intensidad. Por lo tanto, era muy necesario hacer este COGRID con todos quienes están involucrados en la labor preventiva. Estamos tranquilos y esperanzados que con esta coordinación entre las instituciones podamos enfrentar de la mejor forma posible este frente de mal tiempo y que si hay daño, que sea menor”.

Como parte de las medidas, el Gimnasio Municipal Luis Cruz Martínez se habilitará como albergue si fuera necesario, sumándose a los espacios ya disponibles para personas en situación de calle. Ante cualquier emergencia, el municipio dispuso los números 1211 y +56 9 6572 9703. Por su parte, el director de Gestión de Riesgo de Desastres, Mario Recabarren, hizo un llamado a la comunidad: “Sabemos que será una situación crítica, que van a caer alrededor de 250 milímetros de agua y que efectivamente puede causar daños. La idea es que ese daño sea lo menor posible, nosotros desde noviembre del año pasado estamos realizando diversos cursos de acción para mitigar estos daños en mayor cuantía. También hacemos un llamado a todos los vecinos a prepararse, sacando hojas de los sumideros, limpiando canaletas y extremando los cuidados necesarios para evitar accidentes”.

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