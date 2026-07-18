Villa Alemana: despliegan medidas de emergencia ante socavón en condominio por crecida del Estero Quilpué

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Ante el riesgo de colapso en dos viviendas del condominio Valles de Aranda II, autoridades municipales y Bomberos coordinan evaluaciones técnicas y medidas de mitigación frente a las próximas lluvias.

Un socavón provocado por el aumento de caudal del Estero Quilpué dejó en peligro a dos viviendas del condominio Valles de Aranda II. Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos y la Municipalidad de Villa Alemana desplegaron recursos para apoyar a las familias afectadas y evaluar en terreno las acciones necesarias antes de la reanudación de las precipitaciones.

El alcalde Nelson Estay explicó que el sistema frontal provocó el desprendimiento de una pandereta y un socavón de gran magnitud al borde del cauce. “Apenas nos enteramos, de inmediato contactamos a la Dirección General de Aguas, cuya representante ya se hizo presente, y vamos a enviar un oficio para que, una vez que pase la emergencia, se repare de manera urgente el lugar y se refuerce el estero para darle tranquilidad a los vecinos”, señaló el jefe comunal.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, Luis Bernal, detalló que se solicitó el apoyo de ingenieros estructurales del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar para determinar la viabilidad de una evacuación preventiva. “Llegó nuestro personal al lugar para evaluar el riesgo de derrumbe en dos viviendas y ahora solicitamos el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar con sus ingenieros estructurales para poder tomar las medidas correspondientes y ver si procedemos con una evacuación y qué medidas de mitigación tenemos que tomar para enfrentar el próximo frente de mal tiempo”, afirmó.

Magaly González, una de las residentes afectadas, relató la incertidumbre vivida durante la emergencia: “Estábamos pendientes del estero porque estaba creciendo, cuando nos vino a avisar una vecina empezamos a preparar mochilas por si había que salir arrancando. En el momento yo no escuché nada, pero me dijeron que se sintió un ruido muy fuerte. Ahora estamos más tranquilos porque al principio nos veíamos solos, no sabíamos quién nos podía ayudar porque estaba todo colapsado”.

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