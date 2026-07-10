Villa Alemana entrega 50 millones de pesos en becas a 111 deportistas locales

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La iniciativa municipal busca potenciar el desarrollo de talentos en diversas disciplinas, apoyando a deportistas de alto rendimiento, destacados y de proyección.

Un total de 111 deportistas de la comuna fueron beneficiados con la “Beca de Talento Deportivo 2026”, un aporte que entrega la Municipalidad de Villa Alemana con el objetivo de apoyar las carreras de las figuras más destacadas en diversas disciplinas. En esta oportunidad se repartieron 50 millones de pesos divididos en tres categorías de postulación: deportistas de alto rendimiento, deportistas destacados y deportistas de proyección.

En la ceremonia de entrega, realizada en el Gimnasio Municipal Luis Cruz Martínez, el alcalde Nelson Estay destacó el interés del municipio por aportar al desarrollo del deporte local. “Se hizo una selección muy exhaustiva de los deportistas y hoy 111 de ellos están recibiendo una beca que les va a ayudar a mejorar su rendimiento. Es un logro importante para ellos y creo que es muy necesario que el deporte tenga siempre todo el apoyo posible para no diluir las ilusiones de quienes lo practican”, señaló el jefe comunal.

Para la versión 2026 de la beca se recibieron 215 postulaciones, de las cuales 111 fueron aprobadas. Los recursos se distribuyen en 24 deportes, destacando disciplinas como karate, atletismo, natación, balonmano y básquetbol como las que concentran el mayor número de beneficiarios. Los deportistas valoraron el apoyo económico, destacando que este aporte es fundamental para cubrir los gastos asociados a su preparación, equipamiento y traslados a competencias regionales, nacionales e internacionales.

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