Villa Alemana fortalece coordinación entre Municipio, Carabineros y Bomberos ante nuevo sistema frontal

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El segundo COGRID extraordinario permitió evaluar la respuesta al primer temporal y optimizar el despliegue operativo ante las próximas lluvias.

Con el objetivo de reforzar la preparación de la comuna ante el nuevo sistema frontal anunciado para esta semana, la Municipalidad de Villa Alemana encabezó un segundo Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) extraordinario. La instancia reunió a equipos municipales, Carabineros y Bomberos para evaluar el trabajo realizado durante el primer temporal y establecer nuevas coordinaciones que permitan optimizar la respuesta frente a futuras emergencias.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó la importancia de mantener estas instancias de trabajo conjunto y permanente, señalando que “este segundo COGRID extraordinario nos permitió analizar el primer fenómeno de mal tiempo que ya pasó, ver cuáles fueron las dificultades que tuvimos y cómo mejorar. Creemos que la mejora continua y las coordinaciones tienen que hacerse de forma permanente”.

La autoridad agradeció el despliegue de los equipos y entregó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, recordando que continúan habilitados los puntos de entrega de sacos de arena en el edificio consistorial y en la Dirección de Operaciones. Asimismo, se hizo un llamado a la comunidad a mantenerse informada por los canales oficiales y a utilizar el número de emergencia 1211 ante cualquier requerimiento.

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