Villa Alemana habilita red de hogares temporales para mascotas ante sistema frontal

Cargando... Cargando...

La Municipalidad de Villa Alemana, en conjunto con organizaciones de protección animal, impulsa una red de acogida transitoria para resguardar a animales en situación de calle durante la emergencia climática.

La Municipalidad de Villa Alemana, a través de su Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas, se encuentra coordinando una red de hogares temporales voluntarios para recibir a perros y gatos comunitarios o que se encuentren en situación de calle. La iniciativa busca proteger a los animales ante el sistema frontal que afecta a la zona central del país.

Viviana Valenzuela, encargada de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas, señaló que “las organizaciones comunitarias han colaborado activamente desde el primer minuto mostrando su disposición para generar esta red de hogares temporales, que aparece como una solución que nos permitirá resguardar a los animales comunitarios o en situación de calle. Si bien se deben cumplir ciertos requisitos para ser parte de esta red, hacemos un llamado a los vecinos de Villa Alemana para sumarse a esta iniciativa si tienen interés y las condiciones de su hogar lo permiten”.

El municipio aclaró que esta medida no constituye una adopción, sino un cuidado voluntario durante la emergencia. Asimismo, se implementó un protocolo para que las familias damnificadas que sean derivadas al albergue municipal, ubicado en el Gimnasio Luis Cruz Martínez, puedan permanecer en el recinto junto a sus mascotas. Los interesados en inscribirse como hogares temporales pueden descargar el formulario en las redes sociales del municipio o escribir al correo [email protected].

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

