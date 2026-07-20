Villa Alemana inicia catastro de daños y despliega plan de recuperación tras sistema frontal

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El alcalde Nelson Estay encabezó una reunión de coordinación con equipos municipales para evaluar la respuesta ante la emergencia y preparar las acciones frente a las próximas lluvias.

Tras la pausa en las precipitaciones que afectaron a gran parte del país entre el jueves y el domingo, la Municipalidad de Villa Alemana inició de inmediato las labores destinadas a recuperar el funcionamiento habitual de la comuna. Con este objetivo, las distintas unidades municipales se encuentran realizando un catastro para cuantificar los daños y las consecuencias provocadas por las intensas lluvias y el fuerte viento.

El alcalde Nelson Estay informó que “tuvimos una reunión de coordinación con todos los directores municipales, con el fin de analizar la emergencia pasada, ver cuáles fueron las dificultades que tuvimos, cómo las enfrentamos y prepararnos para lo que viene”. El jefe comunal recordó que el sistema frontal presentó características excepcionales, dejando más de 200 milímetros de agua caída y ráfagas de viento que, por momentos, superaron los 90 kilómetros por hora.

Respecto al levantamiento de información, el alcalde aseguró: “Quiero darle esa tranquilidad a los vecinos en cuanto a que todos los funcionarios municipales están desplegados para poder hacer un catastro de los daños que hemos tenido”. Además, los equipos recorrerán los sectores afectados para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento que permite evaluar el impacto en las viviendas y facilitar la entrega de ayudas tempranas. “Tenemos muchas solicitudes, por lo tanto, hay que hacer esta encuesta lo más rápido posible con el fin de que llegue la ayuda a la gente”, indicó la autoridad.

Finalmente, el municipio reiteró el llamado a la comunidad a reportar cualquier situación de emergencia a través del número 1211. Asimismo, se mantiene la entrega de sacos de arena en la Dirección de Operaciones (San Enrique s/n) y en el Edificio Consistorial (Buenos Aires 850).

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