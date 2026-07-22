Villa Alemana intensifica catastro de daños tras sistema frontal

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El alcalde Nelson Estay y la directora nacional de la División de Organizaciones Sociales, Katerine Montealegre, recorrieron sectores damnificados para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y agilizar la entrega de ayudas estatales.

Como parte del trabajo de evaluación de daños que desarrolla la Municipalidad de Villa Alemana tras el reciente sistema frontal, el alcalde Nelson Estay recorrió distintos sectores de la comuna junto a la directora nacional de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Katerine Montealegre. El objetivo de la visita fue conocer la situación de las familias damnificadas en terreno y continuar con la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento indispensable para acceder a los beneficios que entregará el Estado.

La jornada comenzó en la Junta de Vecinos Palmilla Baja y se extendió por diversos puntos de la comuna, donde autoridades, dirigentes vecinales y equipos municipales revisaron las afectaciones registradas. La directora de la DOS, Katerine Montealegre, enfatizó la importancia de este despliegue: “Hemos estado recorriendo la comuna de Villa Alemana junto al alcalde y dirigentes sociales, acompañando a los equipos municipales para activar las fichas FIBE. Lo más importante es decirles a los vecinos que no están solos y que estamos trabajando para que las ayudas lleguen de manera pronta y oportuna”.

Por su parte, el alcalde Nelson Estay destacó que el municipio ha mantenido equipos desplegados desde el inicio de la emergencia. “Hoy estamos aplicando la ficha FIBE junto a los dirigentes, porque son ellos quienes mejor conocen cuáles son las familias que más necesitan apoyo. Nuestros equipos municipales siguen completamente desplegados desde el primer día, trabajando para entregar una respuesta rápida y acompañar a cada vecino que lo requiera”, afirmó el jefe comunal, quien además recordó que medidas preventivas, como la entrega de sacos de arena y polietileno, permitieron mitigar parte de los daños en la comuna.

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