Villa Alemana lanza la primera “Escuela de Invierno” gratuita y familiar en Parque La Reserva

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El Municipio de Villa Alemana invita a niños y familias a disfrutar de actividades recreativas, deportivas y ambientales en el Parque La Reserva durante las vacaciones de invierno.

El Parque La Reserva de Villa Alemana se convertirá en el escenario de la primera versión gratuita y familiar de la “Escuela de Invierno: Vive tus vacaciones en familia en Parque La Reserva”. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad, se desarrollará entre el 23 y el 27 de junio, ofreciendo una completa programación de actividades diseñadas para que niños y sus familias aprendan y se diviertan juntos.

Cada jornada contemplará actividades en horario AM (10:30 a 13:00) y PM (14:00 a 16:30), organizadas en dos grupos etarios: niños de 3 a 6 años, y de 7 a 12 años. El objetivo es brindar una experiencia educativa, recreativa y ambiental que promueva el contacto con la naturaleza, el aprendizaje activo y la participación comunitaria. Para participar, las familias deberán inscribirse previamente a través de formularios en las redes sociales de la Dirección de Medio Ambiente, y todas las actividades requieren el acompañamiento permanente de un adulto responsable.

El director de Medio Ambiente, Alejandro Vives, destacó que la actividad fue diseñada para que las familias disfruten de las vacaciones de invierno al aire libre, conozcan uno de los espacios naturales más importantes de la comuna y compartan experiencias recreativas, educativas y de contacto con la naturaleza. La programación culminará el sábado 27 de junio con una gran jornada comunitaria que incluirá una feria ambiental, una corrida familiar, bingo natural, espectáculos infantiles y diversas actividades recreativas.

El alcalde Nelson Estay invitó a las familias a aprovechar este “pulmón verde” de la ciudad durante el receso escolar. “Es el futuro Parque Metropolitano de la Región y cumple con todos los requisitos para ir a caminar, a hacer talleres, tener contacto con la naturaleza”, señaló, destacando que es la primera vez que se realizan estos talleres de invierno en el Parque La Reserva y que hay panorama para todo el día.

Además, el nuevo recorrido C02 de EFE Valparaíso ha incorporado un trayecto por las calles Santa Elena y Almirante Wilson, pasando justo frente a uno de los accesos al Parque La Reserva, lo que facilitará el acceso de más familias al recinto, especialmente durante estas vacaciones de invierno.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.