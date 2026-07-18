Villa Alemana mantiene balance positivo tras intensas jornadas de sistema frontal

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La comuna ha registrado cerca de 243 milímetros de agua caída, logrando mantener la operatividad de sus pasos bajo nivel vehiculares tras el despliegue preventivo municipal.

Tras las intensas precipitaciones que afectaron a la zona durante la tarde y noche del viernes, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, realizó un balance sobre los efectos del sistema frontal en la comuna. La autoridad destacó que, a pesar de la intensidad del viento y la lluvia, solo dos personas debieron ser trasladadas al albergue habilitado en el Gimnasio Municipal Luis Cruz Martínez, mientras que las mayores afectaciones se concentraron en caídas de árboles y anegamientos menores.

“Fue un día muy difícil. Las calles anegadas, muchos ingresos de agua a viviendas, pero la gente se portó muy bien en la emergencia y eso ayudó a que enfrentemos de mejor forma esta situación. Lo que más nos complicó fue el viento, tuvimos ráfagas de 80 kilómetros por hora y afortunadamente no tuvimos grandes daños, no tuvimos personas lesionadas, que es lo más importante dentro de esta emergencia”, señaló el alcalde.

El jefe comunal subrayó que la comuna ha acumulado cerca de 243 milímetros de agua, posicionándose como la segunda ciudad con mayor registro en la región. “Acá hubo una labor preventiva, estuvimos desde hace mucho tiempo limpiando los esteros, los recorrimos caminando uno a uno para saber qué problema podía haber”, agregó. Por su parte, Mario Recabarren, director de Gestión de Riesgo de Desastres, detalló que el trabajo coordinado con instituciones como Bomberos, ADRA, Defensa Civil y Cruz Roja ha sido fundamental para enfrentar el evento climático de manera efectiva.

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