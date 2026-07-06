Villa Alemana prepara nueva jornada de Atención Nocturna Municipal con feria y música en vivo
La iniciativa busca facilitar la gestión de trámites para los vecinos fuera del horario laboral, sumando además una oferta cultural y de emprendimiento local.
Este martes 07 de julio, la Municipalidad de Villa Alemana llevará a cabo la quinta edición del año de su Atención Nocturna Municipal. La jornada tiene como objetivo principal permitir que los residentes puedan realizar diversos trámites fuera del horario laboral habitual, extendiendo la atención de distintos servicios municipales entre las 18:00 y las 21:00 horas en el edificio consistorial, ubicado en calle Buenos Aires #850.
Entre los servicios disponibles, la comunidad podrá acceder a atención veterinaria para mascotas, pago de patentes comerciales y derechos de aseo, postulación a beneficios sociales, asesoría jurídica y gestión de licencias de conducir. Asimismo, se dispondrá de información relevante sobre Seguridad Pública y Medio Ambiente.
La jornada contará con un componente recreativo que comenzará a partir del mediodía, integrando una feria de emprendedores locales y un evento de música en vivo. La programación artística incluirá tributos a cantantes como Emmanuel y Raphael, la presentación de diversos artistas y un espacio abierto de karaoke para los asistentes.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.