Villa Alemana prepara nueva jornada de Atención Nocturna Municipal con feria y música en vivo

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La iniciativa busca facilitar la gestión de trámites para los vecinos fuera del horario laboral, sumando además una oferta cultural y de emprendimiento local.

Este martes 07 de julio, la Municipalidad de Villa Alemana llevará a cabo la quinta edición del año de su Atención Nocturna Municipal. La jornada tiene como objetivo principal permitir que los residentes puedan realizar diversos trámites fuera del horario laboral habitual, extendiendo la atención de distintos servicios municipales entre las 18:00 y las 21:00 horas en el edificio consistorial, ubicado en calle Buenos Aires #850.

Entre los servicios disponibles, la comunidad podrá acceder a atención veterinaria para mascotas, pago de patentes comerciales y derechos de aseo, postulación a beneficios sociales, asesoría jurídica y gestión de licencias de conducir. Asimismo, se dispondrá de información relevante sobre Seguridad Pública y Medio Ambiente.

La jornada contará con un componente recreativo que comenzará a partir del mediodía, integrando una feria de emprendedores locales y un evento de música en vivo. La programación artística incluirá tributos a cantantes como Emmanuel y Raphael, la presentación de diversos artistas y un espacio abierto de karaoke para los asistentes.

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