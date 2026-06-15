Villa Alemana querella tras inspector municipal rociado con bencina en procedimiento

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Un inspector municipal fue rociado con bencina durante un procedimiento de retiro de vehículos abandonados en Villa Alemana, lo que motivó una querella por parte del municipio.

La Municipalidad de Villa Alemana ha presentado una querella criminal tras un violento incidente ocurrido en calle Huanhualí, donde un inspector municipal fue rociado con bencina mientras participaba, junto a Carabineros, en un procedimiento de retiro de vehículos abandonados.

El propietario de un domicilio habría salido con una antorcha encendida y una botella con combustible, amenazando al personal presente y procediendo a rociar al funcionario municipal. El inspector afectado recibió atención de la Unidad de Atención a Víctimas y constató lesiones en un centro asistencial, encontrándose en buen estado de salud.

Tras la activación de protocolos de seguridad, personal del GOPE de Carabineros detuvo al individuo, quien será sometido a control de detención este martes.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, condenó enérgicamente los hechos, calificándolos de “gravísimos e inaceptables” y expresando su total respaldo al funcionario agredido. “Quiero expresar todo mi respaldo al funcionario afectado y agradecer la rápida actuación de Carabineros, que permitió controlar la situación y detener al responsable”, declaró Estay.

La autoridad comunal enfatizó que el municipio no tolerará amenazas ni actos de violencia contra sus trabajadores. “Presentamos una querella criminal y perseguiremos las máximas sanciones que contempla la ley. En Villa Alemana seguiremos fiscalizando y recuperando los espacios públicos. Quienes crean que mediante la violencia van a impedir nuestro trabajo, se equivocan profundamente”, afirmó el alcalde, asegurando que no se detendrán en los esfuerzos por “limpiar y ordenar” la ciudad.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.