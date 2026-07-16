Villa Alemana realiza balance tras sistema frontal: sin daños mayores y con despliegue municipal activo

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El municipio ha reforzado las medidas de prevención con la entrega de materiales a vecinos y la habilitación de albergues ante el paso del sistema frontal por la comuna.

Tras las primeras horas de intensas lluvias y fuertes rachas de viento, las autoridades de Villa Alemana entregaron un balance preliminar sobre el impacto del sistema frontal en la comuna. Afortunadamente, no se han reportado consecuencias mayores para la comunidad, registrándose únicamente incidentes menores como accidentes vehiculares leves, caídas de árboles y un corte de energía eléctrica en el sector de Huanhualí, cuya reposición fue gestionada ante Chilquinta.

El alcalde Nelson Estay destacó el despliegue de los equipos municipales, señalando que “afortunadamente hasta el momento hay lluvia constante, pero leve. Tuvimos fuertes vientos en la mañana que disminuyeron con el correr del día, pero estamos disponibles para apoyar a toda la gente. Hemos resistido bien, estamos desplegados y vamos a seguir desplegados durante las 24 horas del día”. El jefe comunal participó además en una reunión de coordinación regional, donde enfatizó la necesidad de que las empresas eléctricas implementen planes de poda preventiva.

Por su parte, el director de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Recabarren, complementó que “en general, la comuna ha resistido bien y estamos todos trabajando para que esto funcione bien y soportar de mejor manera el frente de mal tiempo. Hasta el momento no hay afectación de hogares, sí ha habido accidentes menores, caídas de árboles, afectación de alumbrado de tendido eléctrico y el resto ha sido eventos menores que están siendo atendidos por la Municipalidad o por los estamentos que correspondan”. Como medida preventiva, el municipio ha distribuido sacos de arena y polietileno en diversos centros asistenciales, además de habilitar albergues en el Gimnasio Luis Cruz Martínez y un recinto especial para personas en situación de calle.

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