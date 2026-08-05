Villa Alemana realiza exitosa jornada de atención municipal nocturna con más de 500 asistentes

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Más de 500 vecinos acudieron al edificio consistorial en horario extendido para gestionar trámites y resolver dudas, consolidando una iniciativa que responde a las necesidades de la comunidad.

Cientos de personas asistieron a una nueva jornada de Atención Nocturna Municipal en Villa Alemana, aprovechando la oportunidad que entrega el municipio una vez al mes para gestionar diversos trámites fuera del horario habitual. En esta sexta edición del año, que se desarrolló entre las 18:00 y las 21:00 horas, más de 500 vecinos realizaron gestiones como la renovación de licencias de conducir, atención veterinaria, pagos de derechos de aseo y patentes comerciales, además de consultas sobre el Registro Social de Hogares.

El alcalde Nelson Estay destacó la alta convocatoria y el impacto positivo de la medida. “Estamos muy contentos con la respuesta que nuevamente tuvo nuestra Atención Nocturna Municipal. Una vez más vimos a cientos de vecinos aprovechando este horario especial para realizar sus trámites sin tener que dejar de trabajar o de cumplir con sus responsabilidades durante el día”, señaló el edil, añadiendo que “la alta participación que hemos tenido en cada jornada confirma que estamos respondiendo a una necesidad real de la comunidad”.

La evaluación de los asistentes fue positiva, destacando la eficiencia y la amabilidad del servicio. María Teresa Gajardo, presidenta de la Junta de Vecinos Marga Marga I, valoró la instancia para la tenencia responsable de mascotas, mientras que Camila Zubieta, quien renovó su licencia de conducir, calificó la iniciativa como “una súper buena opción para la gente que trabaja, porque no tienen otro horario para venir”. Por su parte, Ana Muñoz, usuaria del Registro Social de Hogares, resaltó la calidad de la atención recibida: “Es súper buena, desde el ingreso te saludan, te indican dónde tienes que ir, son muy amables. Para mí es impactante porque primera vez que veo una atención que realmente te deja con esa sensación de satisfacción”.

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