Villa Alemana refuerza la seguridad con exitosos procedimientos que permitieron frustrar delitos

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La Dirección de Seguridad Pública de Villa Alemana ha logrado frustrar diversos delitos y colaborar en detenciones gracias a patrullajes preventivos y la coordinación con la comunidad.

La rápida respuesta de los equipos de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana permitió obtener resultados positivos en diversos procedimientos registrados recientemente en distintos sectores de la comuna. Entre los casos más relevantes destacan tres intervenciones que, gracias a denuncias oportunas de vecinos, llamados al número único de emergencias 1211 y patrullajes preventivos, permitieron colaborar en la detención de un individuo que ingresó ilegalmente a una vivienda, frustrar un robo con intimidación y recuperar especies sustraídas.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, comentó que “la seguridad de los vecinos de Villa Alemana es una de las prioridades de nuestra gestión y trabajamos día a día para que todos se sientan más protegidos. Por eso hemos fortalecido el patrullaje preventivo, la capacidad de respuesta de nuestros equipos y el trabajo coordinado con Carabineros. Los recientes procedimientos demuestran que el despliegue permanente de nuestros inspectores en terreno está dando resultados concretos, permitiendo actuar con rapidez frente a situaciones delictuales”.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Claudio Mendiboure, señaló que “estos casos demuestran la importancia del trabajo preventivo, de la coordinación con la comunidad y de la rápida respuesta de nuestros inspectores. También ponen de relieve el rol que cumple el número de emergencias 1211 y el trabajo conjunto con Carabineros, quienes finalmente adoptan los procedimientos policiales correspondientes”.

Uno de los procedimientos más recientes ocurrió durante la madrugada de este lunes 06 de julio, cuando inspectores municipales detuvieron a un hombre de 31 años que había ingresado sin autorización a una vivienda en el condominio Las Acacias Poniente. Asimismo, en el servicentro Pronto Copec de avenida Valparaíso, el personal municipal logró frustrar un robo con intimidación, reteniendo al autor hasta la llegada de Carabineros. Finalmente, en el centro de la comuna, la Patrulla Táctica recuperó especies avaluadas en 120 mil pesos tras un robo en una farmacia.

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