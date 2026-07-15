Villa Alemana rinde homenaje a Julio Jung con exhibición gratuita de la película …Y de pronto el amanecer

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En una función especial dedicada a las personas mayores, el Centro Cultural Quilpué Audiovisual presentará la aclamada cinta de Silvio Caiozzi junto a la actriz Anita Reeves.

Tras el reciente fallecimiento del destacado actor chileno Julio Jung, el Centro Cultural Quilpué Audiovisual, en colaboración con la Municipalidad de Villa Alemana, ha organizado una función especial de la película “…Y de pronto el amanecer”. La exhibición, que busca honrar la trayectoria del intérprete, se llevará a cabo el martes 21 de julio a las 15:30 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana.

La jornada contará con la participación especial de la actriz Anita Reeves, quien conversará con los asistentes sobre la obra. La entrada es liberada y el ingreso será por orden de llegada. Esta actividad forma parte del Plan de Gestión de Quilpué Audiovisual, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el apoyo de la Municipalidad de Villa Alemana y EFE Trenes Valparaíso.

Sobre la relevancia de este filme, Sebastián Cartajena, programador de Quilpué Audiovisual, destacó: “Probablemente ésta es una de las películas más importantes que protagonizó Julio Jung en su carrera como actor. Ya anteriormente había actuado dirigido por Silvio Caiozzi en Coronación y Cachimba, pero acá sorprende con una gran versatilidad y sensibilidad. Y de pronto el amanecer es una película para ver en pantalla grande, un homenaje al cine y a la actuación”.

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