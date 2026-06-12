Villa Alemana: “Rondas Impacto” dejan 8 detenidos y 32 infracciones en menos de una semana

Cargando... Cargando...

Operativos coordinados entre Carabineros y Seguridad Pública buscan disminuir la sensación de inseguridad en la comuna, con especial énfasis en el sector sur y tomas ilegales.

Villa Alemana ha intensificado sus “Rondas Impacto”, sumando ocho personas detenidas y 32 infracciones cursadas en menos de una semana. Estos operativos, realizados con solo 48 horas de diferencia, se han centrado en el centro de la comuna, el sector sur y zonas con tomas ilegales, con el objetivo de dar con personas con órdenes de detención pendientes y reforzar la seguridad.

En total, se han realizado más de 250 controles, incluyendo 174 de identidad, 76 vehiculares y 7 a locales de venta de alcohol. De los ocho detenidos, cinco contaban con órdenes de detención vigentes. Las 32 infracciones cursadas incluyen 23 por incumplimiento a la Ley de Tránsito.

El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, Claudio Mendiboure, destacó la alta valoración de la comunidad ante estos patrullajes conjuntos, señalando que “lo que se busca es disminuir la percepción y sensación de inseguridad que existía en la comuna de Villa Alemana. Gracias a los patrullajes en conjunto con Carabineros, hemos acertado muchos golpes a la delincuencia, sacando de circulación a muchas personas que se encontraban con órdenes vigentes de seguridad”.

Por su parte, el comisario de la 6° Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, mayor Heriberto Albanés, afirmó que se prioriza el despliegue operativo en zonas con alta demanda delictual. “A través de las denuncias que realiza la ciudadanía, nosotros obtenemos los datos y realizamos el análisis delictual y priorizamos nuestro despliegue operativo. Entre ellos, estamos concurriendo a la población Huanhualí, Ojos de Agua, La Frontera y también a las tomas ilegales que se han radicado dentro de la comuna, con el objetivo de poder fiscalizar a estas personas y sacarlas de circulación para que nuestra ciudadanía quede con esa sensación de seguridad que tanto necesita”, añadió.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.