04/06/2026
Lo último:
ComunidadRegión de Valparaíso

Villa Alemana supera los $300 millones en subvenciones para organizaciones sociales

Marcelo Andrade Saez

Más de 200 juntas de vecinos y agrupaciones formales han sido beneficiadas con recursos municipales, y no se descarta ampliar la cobertura.

Mesa directiva de la Municipalidad de Villa Alemana durante la aprobación de subvenciones.

La Municipalidad de Villa Alemana ha destinado más de 300 millones de pesos en subvenciones a organizaciones sociales de la comuna durante el presente año, beneficiando a más de 200 agrupaciones territoriales y funcionales. A este esfuerzo se sumó la reciente aprobación unánime del Concejo Municipal de 183 nuevas subvenciones por un monto superior a los 117 millones de pesos.

Entre las organizaciones favorecidas se encuentran juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, centros de madres y agrupaciones deportivas y culturales. Estas solicitaron apoyo para financiar actividades recreativas, adquirir indumentaria y equipamiento menor, además de desarrollar diversas iniciativas comunitarias.

El alcalde Nelson Estay destacó que la distribución de los recursos se ha realizado bajo criterios de equidad y priorización, considerando la alta demanda existente.

“Con esta aprobación ya superamos los 300 millones de pesos entregados en subvenciones. Eso demuestra la importancia de realizar una distribución responsable y equitativa de los recursos. Como ocurre en cualquier hogar, hay que priorizar las necesidades y administrar los recursos para que puedan llegar a la mayor cantidad de beneficiarios posible”, señaló.

No se descartan más subvenciones

Público asistente a la sesión del Concejo Municipal de Villa Alemana.

La máxima autoridad comunal agregó que el municipio se encuentra evaluando una nueva modificación presupuestaria con el objetivo de incorporar a organizaciones que no pudieron acceder a financiamiento en esta etapa.

“Vamos a trabajar en una nueva modificación presupuestaria que nos permita redistribuir recursos y seguir apoyando a la mayor cantidad posible de agrupaciones. Estoy muy agradecido además del respaldo transversal que entregó el Concejo Municipal, entendiendo que las necesidades siempre son mayores que los recursos disponibles”, afirmó.

Con esta última aprobación, la Municipalidad de Villa Alemana alcanza un total de 201 subvenciones otorgadas, equivalentes a una inversión acumulada de $302.633.760, consolidando uno de los programas de apoyo comunitario más importantes desarrollados durante el presente año.

¿Te sirvió esta información?
Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Compartir:

Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

También te puede gustar

Gobernador de Quillota destaca aporte de las mujeres de Nogales con los damnificados de Valparaíso

Marcelo Andrade Saez

Quilpué da el vamos al primer albergue municipal de la región en funcionar de forma ininterrumpida

Marcelo Andrade Saez

Senador Chahuán valora renuncia de Rafael Caviedes a presidencia de asociación de Isapres

Marcelo Andrade Saez

Deja un comentario

Política Editorial | Correcciones | Código de Ética

© 2013 - La Opinión Online. Todos los derechos reservados.
Una marca de SoloMultimedios SpA | Director General: Marcelo Rodrigo Andrade Saez.

La Opinión Online está en Mastodon