Villa Alemana supera los $300 millones en subvenciones para organizaciones sociales

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Más de 200 juntas de vecinos y agrupaciones formales han sido beneficiadas con recursos municipales, y no se descarta ampliar la cobertura.

La Municipalidad de Villa Alemana ha destinado más de 300 millones de pesos en subvenciones a organizaciones sociales de la comuna durante el presente año, beneficiando a más de 200 agrupaciones territoriales y funcionales. A este esfuerzo se sumó la reciente aprobación unánime del Concejo Municipal de 183 nuevas subvenciones por un monto superior a los 117 millones de pesos.

Entre las organizaciones favorecidas se encuentran juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, centros de madres y agrupaciones deportivas y culturales. Estas solicitaron apoyo para financiar actividades recreativas, adquirir indumentaria y equipamiento menor, además de desarrollar diversas iniciativas comunitarias.

El alcalde Nelson Estay destacó que la distribución de los recursos se ha realizado bajo criterios de equidad y priorización, considerando la alta demanda existente.

“Con esta aprobación ya superamos los 300 millones de pesos entregados en subvenciones. Eso demuestra la importancia de realizar una distribución responsable y equitativa de los recursos. Como ocurre en cualquier hogar, hay que priorizar las necesidades y administrar los recursos para que puedan llegar a la mayor cantidad de beneficiarios posible”, señaló.

No se descartan más subvenciones

La máxima autoridad comunal agregó que el municipio se encuentra evaluando una nueva modificación presupuestaria con el objetivo de incorporar a organizaciones que no pudieron acceder a financiamiento en esta etapa.

“Vamos a trabajar en una nueva modificación presupuestaria que nos permita redistribuir recursos y seguir apoyando a la mayor cantidad posible de agrupaciones. Estoy muy agradecido además del respaldo transversal que entregó el Concejo Municipal, entendiendo que las necesidades siempre son mayores que los recursos disponibles”, afirmó.

Con esta última aprobación, la Municipalidad de Villa Alemana alcanza un total de 201 subvenciones otorgadas, equivalentes a una inversión acumulada de $302.633.760, consolidando uno de los programas de apoyo comunitario más importantes desarrollados durante el presente año.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.