Villa Alemana: Terreno para sede social de Población de Profesores ya fue entregado a empresa

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La obra, que considera una inversión de casi 90 millones de pesos, se ubicará en la intersección de las calles Ignacio Carrera Pinto y Colibrí.

La Junta de Vecinos Población de Profesores, en Villa Alemana, dio un paso significativo hacia la concreción de su sueño de contar con una sede social. Este mediodía se realizó la entrega del terreno a la empresa contratista que se encargará de levantar el recinto en el sector norte de la comuna.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Nelson Estay, quien estuvo acompañado por concejales, funcionarios municipales, dirigentes vecinales y representantes de la comunidad.

La futura sede, con una infraestructura de 50 metros cuadrados, se ubicará en la intersección de las calles Ignacio Carrera Pinto y Colibrí. El proyecto contempla una inversión de casi 90 millones de pesos, financiados a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).

El diseño del espacio incluirá un salón multiuso, un baño con accesibilidad universal y una cocina equipada con muebles, termo eléctrico, encimera eléctrica, refrigerador y horno eléctrico. Además, la iluminación será de tipo LED, y el exterior contará con paisajismo y la plantación de quillay, pimiento y crespón.

El alcalde Nelson Estay felicitó el “empuje” de los vecinos que han trabajado por años para materializar este anhelo. “Yo agradezco que la junta de vecinos sea tan activa y que esté empujando para mejorar este sector. Estamos muy contentos de entregar este terreno porque es un sueño de muchos años, hay que considerar que esta es una de las poblaciones más antiguas de la comuna, por lo tanto, es muy relevante lo que estamos haciendo”, expresó.

Estay también compartió un sentimiento personal respecto al proyecto, recordando que “mis años de infancia, de niñez y juventud, los pasé en estos sectores. De hecho, mi madre todavía vive aquí, a 150 metros de este sector, y ahora me reencontré con muchos adultos mayores que todavía están con nosotros y la verdad es que sentí mucha nostalgia”.

Por su parte, Pamela Lange, presidenta de la Junta de Vecinos Población de Profesores, recordó que el deseo de tener una sede social se arrastra desde hace muchos años y manifestó su emoción al pensar que solo faltan cuatro meses para que este sueño se haga realidad, ya que la empresa tiene 120 días para la entrega de las obras.

“Estamos sumamente contentos, agradecidos, ansiosos y felices. Comenzamos esto hace mucho tiempo y ahora con el alcalde Nelson Estay por fin pudimos concretar este sueño esperado por tantos años. Hemos hecho mucha comunidad con los vecinos y vecinas, hemos trabajado de manera ardua con otras organizaciones que nos han apoyado y conseguir esto de verdad que es increíble, es una sensación de orgullo y como que se te infla el pecho. Le doy gracias a todos los que hicieron posible, con un granito de arena, este sueño”, indicó.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.