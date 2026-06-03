Villa Alemana: Vecinos agradecen servicio de atención municipal nocturna con horario extendido

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La iniciativa permite a quienes no pueden asistir durante el día realizar trámites y resolver dudas, complementándose con una feria de emprendedores.

Vecinos de Villa Alemana han expresado su agradecimiento por una nueva jornada de Atención Nocturna Municipal, un servicio que ofrece la posibilidad de realizar trámites y resolver dudas en un horario no habitual. El alcalde Nelson Estay calificó la iniciativa como un “proyecto estrella” y un “tremendo aporte a la ciudadanía”.

La reciente jornada se llevó a cabo el martes 02 de junio, donde diversos servicios del municipio extendieron su horario de atención entre las 18:00 y las 21:00 horas. Esta actividad se complementó con una feria de emprendedores que incluyó música en vivo y food trucks, en el marco de la celebración del “Mes del Papá”.

El alcalde Estay enfatizó el valor de la atención nocturna, señalando que “la atención nocturna es nuestro proyecto estrella, ha sido un tremendo aporte a la ciudadanía y creo que la gente lo ha valorado así. Esta municipalidad se caracteriza por hacer un trabajo serio, un trabajo profesional y, además, por colocar siempre en el centro a la persona”.

Natalia Gutiérrez, una de las vecinas, llevó a su perro “Rolo” a la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas y destacó la flexibilidad del horario. “Cuando rescatamos a ‘Rolo’ busqué ayuda en la Municipalidad, llamé, me dijeron que en esta fecha iban a tener el servicio de vacunación y me inscribí. Me encantó porque yo soy profesora, trabajo en el horario de la mañana, que es cuando usualmente se hacen estas actividades, así que agradezco mucho que puedan darnos la oportunidad en horarios más flexibles”, comentó.

Reinaldo Serey también utilizó los servicios de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas para su gata y aprovechó para realizar otras consultas en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). “Este arreglo es súper bueno porque durante el día uno corre en el trabajo, tiene otras actividades, y cuando tiene tiempo para venir ya está cerrado. Es un beneficio súper bueno, está a la mano, no es complicado y es bien misceláneo, hay de todo, fuimos al primer piso a hacer otras consultas y ahora estamos disfrutando de un lindo espectáculo, así que todo bien”, afirmó.

Karen Castillo valoró la rapidez del servicio nocturno. “Vine en este horario porque en la mañana siempre hay mucha gente, es más lento, y yo siempre ando corta de tiempo. Ahora pasé, vi que estaba más expedito, entonces hice la consulta que tenía acá en Dideco. Me dejaron clarito los trámites que tengo que hacer, así que ningún problema, el chico que me atendió fue muy amable”, relató.

Como parte de la feria de emprendedores, Claudia Andrade, representante de la Mesa de Artesanas y Artesanos de Villa Alemana, resaltó la oportunidad que les brinda el municipio para vender y dar a conocer sus productos. “Estoy súper contenta, encuentro que esta es una tremenda oportunidad para crear un polo donde las personas nos conozcan y puedan ver acá los productos que creamos nosotras, las emprendedoras y artesanas de la comuna. Además, me parece súper que las personas que trabajan tengan la posibilidad de acceder en un horario distinto a los trámites que ofrece el municipio”, indicó.

Finalmente, Marcelo Valderrama, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Villa Alemana, destacó que la Atención Nocturna Municipal se ha consolidado como una tradición que se realiza el primer martes de cada mes. “La evaluación es muy positiva. Esta política pública del municipio está orientada a la gente que trabaja fuera de la comuna, para que pueda asistir en un horario más cómodo y realizar trámites. Están funcionando todas las unidades municipales, hay una feria de emprendimiento, tenemos artistas locales, lo que va generando un ambiente bastante alegre, así que estamos muy contentos y esperamos que esta iniciativa se siga replicando porque somos el único municipio de la región que lo realiza”, concluyó Valderrama.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.