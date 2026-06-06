Villa Alemana: Vecinos disfrutaron de la “Feria de la familia y el cuidado mutuo”

Cargando... Cargando...

La Casa Comunal de Apoyos y Cuidados de Villa Alemana fue el escenario de una jornada que ofreció actividades deportivas, recreativas y espacios informativos para toda la comunidad.

Vecinos del sector sur de Villa Alemana disfrutaron de una mañana de actividades deportivas, espacios recreativos y entrega de información como parte de la “Feria de la familia y el cuidado mutuo” que se realizó en la Casa Comunal de Apoyos y Cuidados. Unidades municipales, programas gubernamentales e instituciones invitadas fueron parte de esta jornada, cuyo objetivo era precisamente fomentar el buen trato, la participación y el diálogo entre diferentes generaciones.

En la “Feria de la familia y el cuidado mutuo” participaron el Centro Diurno de Adultos Mayores Nuevo Amanecer, Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (SNAC), Programa de Salud Mental, Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI), Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas, Club de Leones de Villa Alemana, además de diferentes talleres deportivos y culturales.

Marcelo Valderrama, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Villa Alemana, destacó la alta participación de vecinos de todas las edades en esta actividad. “En esta feria se entregan servicios, se entrega información a la gente y es muy importante saber que todas estas políticas que el municipio impulsa tienen un sentido social y de apoyo a las personas más desposeídas de la comuna y que requieren más servicios”, señaló.

Uno de los más entusiastas participantes en esta feria fue Daniel Morales, quien suele asistir a diversas actividades de la Casa Comunal de Apoyos y Cuidados y también de la Casa de Acogida. “Está todo muy bien organizado, la feria está excelente. Yo aquí participo en canto, que es lo que más me gusta, además en kinesiología y en Tenencia Responsable de Mascotas. Nosotros los viejitos ya estábamos aburridos en la casa… yo, por ejemplo, llegando a los 75 años decía ‘no quiero más, estoy vegetando’, en cambio acá me volvió el ánimo, estoy más joven otra vez y quiero durar, si es posible, hasta los 90 años o hasta cuando Dios quiera”, comentó.

Por su parte, el director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Villa Alemana, Pablo Gillibrand, destacó el trabajo colaborativo entre las distintas unidades que dieron vida a la “Feria de la familia y el cuidado mutuo”: “estamos con distintas actividades, está presente el departamento de Deportes, los programas SNAC, Salud Mental, FIADI, el Centro Diurno Nuevo Amanecer, también la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas. Acá lo más importante es unificar distintas entidades, distintos programas que tenemos tanto a nivel municipal como gubernamental, convocando a las familias de Villa Alemana para que puedan participar de esto”.

Finalmente, Maicol Orellana, coordinador del Programa SNAC, también valoró la oportunidad que esta feria les dio para difundir el trabajo que se realiza en Villa Alemana. “Nosotros somos un programa que trabaja en red y el foco son las personas que tienen dependencia funcional y sus cuidadores. Cuando iniciamos el piloto de la casa comunal la idea era trabajar en red con todas las unidades y oficinas que trabajan la discapacidad, la dependencia funcional, la salud mental y los cuidados. Por eso era estratégico este lugar, porque es accesible, es amplio y podemos trabajar en red”, señaló.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.