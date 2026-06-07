Villa Alemana vibró con la “fiebre mundialera” del Panini Fest

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Miles de personas se reunieron en el Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz para intercambiar láminas del álbum de la Copa Mundial FIFA 2026 y compartir en un ambiente familiar, contando con la especial visita del exfutbolista Elías Figueroa.

Miles de personas de todas las edades, unidas por su fanatismo por el fútbol y el interés por completar el álbum de la Copa Mundial FIFA 2026, se dieron cita en el Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz de Villa Alemana para ser parte del Panini Fest. Un evento que se caracterizó por el ambiente seguro y familiar que se vivió a lo largo de la jornada y que culminó con la visita del exfutbolista nacional Elías Figueroa, quien estuvo largo rato firmando autógrafos para grandes y chicos.

Además de intercambiar láminas, los asistentes a esta actividad pudieron comprar sobres y álbumes oficiales, adquirir productos alusivos al Mundial, recorrer stands de emprendedores de Villa Alemana y disfrutar de un patio de comidas en el centro del parque que contó con la presencia de varios food trucks locales.

El alcalde Nelson Estay destacó la “fiebre mundialera” que se vive en Villa Alemana, valorando que la comuna sea la primera de la Región de Valparaíso en recibir el evento oficial de Panini. “Primero, agradezco a las familias que vienen a compartir con nosotros estas actividades, también a los emprendedores, a los food trucks y a todos quienes le dan vida a este espacio que ahora es nuestro, es municipal, y le estamos dando uso para compartir y ocupar los espacios públicos en pleno corazón del centro de la ciudad”, dijo.

La felicidad del jefe comunal era doble, ya que además del éxito de la iniciativa, logró completar su propio álbum gracias a los intercambios que hizo en el Panini Fest: “nos faltaban 20 láminas y las completamos acá, así que nos vamos con la tarea cumplida con los hijos”.

Por su parte, el exfutbolista Elías Figueroa demostró una paciencia infinita para firmar cientos de autógrafos y posar para innumerables fotografías junto al público que quería tener un recuerdo de quien es considerado el mejor jugador en la historia del fútbol nacional y que jugó nada menos que tres campeonatos mundiales. “Felicito al alcalde Nelson Estay por todas estas cosas que hace, esto es bueno para la gente, yo vi a la gente más unida y fue muy bonito. Este parque en realidad es muy lindo y hay que aprovecharlo también, se pueden hacer muchas cosas y espero que se sigan haciendo”, dijo “Don Elías”.

Quienes asistieron al Panini Fest en Villa Alemana también se mostraron felices por la oportunidad de intercambiar láminas del álbum mundialista y compartir con otras personas en un recinto que ofrece todas las garantías de seguridad y comodidad. Milagros Osorio, por ejemplo, opinó que “es una oportunidad muy buena, ya que permite no gastar tanto en los sobres, también se puede socializar con gente, se pueden hacer amigos, la comida está muy buena. Entonces encuentro que ha sido una muy buena instancia. Me parece súper bacán que estén ocupando el parque, ya he venido antes, hace unas semanas hubo una actividad con mascotas, también vine a ver tocar unas bandas, así que muy bien”.

Jennifer Valderrama, en tanto, señaló que “estamos entusiasmados por los niños. Que haya sido acá en el centro Villa Alemana es más accesible para nosotros, los niños disfrutan y es algo totalmente sano para poder sacarlos de esa zona de confort donde están todo el día y traerlos al aire libre”. Finalmente, Claudio Viveros, que asistió con su hijo Lucas, indicó que “lo vimos por las redes sociales y la verdad es que nos motivamos porque nos gusta coleccionar, nos gusta el fútbol y es una bonita instancia para conocer más niños, intercambiar esta pasión que es el fútbol y esto de coleccionar álbumes que es muy entretenido”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.