Villa Alemana y Bienes Nacionales firman convenio para regularización de propiedades

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Un acuerdo entre el municipio de Villa Alemana y la Seremi de Bienes Nacionales permitirá que un abogado atienda dos veces por semana en la comuna, facilitando el acceso a trámites y evitando traslados a Valparaíso.

La Municipalidad de Villa Alemana y la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales han suscrito un convenio de colaboración destinado a acercar a la comuna los servicios de regularización de propiedades. Este acuerdo busca simplificar el acceso de los vecinos a este trámite esencial, eliminando la necesidad de que se trasladen hasta Valparaíso.

Gracias a esta alianza, un profesional de la abogacía de la Seremi de Bienes Nacionales brindará atención directa en dependencias municipales dos veces por semana. Su función será ofrecer orientación y apoyo a los residentes que requieran iniciar o avanzar en sus procesos de regularización de terrenos y propiedades.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, enfatizó la trascendencia de esta iniciativa para el progreso de la comuna y el bienestar de las familias. “Cuando una persona regulariza su propiedad se le abren muchas puertas. Se generan oportunidades para acceder a proyectos de mejoramiento, procesos de urbanización y también para fortalecer la seguridad jurídica de la vivienda propia. Este convenio permitirá beneficiar a muchas familias de Villa Alemana y acercar un servicio que antes obligaba a nuestros vecinos a trasladarse a Valparaíso”, declaró el jefe comunal.

El edil también reconoció la buena disposición de la Seremi de Bienes Nacionales para concretar esta colaboración. “Cuando los servicios públicos se acercan a las personas, las ciudades avanzan. Este es un ejemplo de cómo, con voluntad y buena gestión, podemos generar soluciones concretas para nuestros vecinos”, añadió.

Por su parte, la seremi de Bienes Nacionales, Leslie Cornejo, resaltó que este convenio representa un avance significativo en la descentralización de los servicios públicos. “Los vecinos de Villa Alemana ya no tendrán que viajar hasta Valparaíso para realizar sus trámites de regularización. Ahora podrán hacerlo directamente en la municipalidad, a través de un abogado de nuestra Seremi. Es un tremendo beneficio para las familias y un paso importante para que más personas puedan acceder a la regularización de sus propiedades”, expresó. Además, agregó: “Significa, y tal como lo dijo nuestro presidente José Antonio Kast, que Chile deje de ser un país de arrendatarios y sea un país de propietarios. Y el alcalde, en este caso, ha dado todo de su gestión para que esto se pueda materializar”.

La autoridad regional complementó que este acuerdo se alinea con el compromiso de acercar el Estado a los ciudadanos y potenciar el acceso a la propiedad. “Estamos muy contentos con este convenio y con el compromiso que ha demostrado el alcalde Nelson Estay para hacerlo realidad. Creemos que marcará un antes y un después para muchos vecinos de la comuna”, afirmó.

Desde el municipio se informó que, en breve, se comunicarán los días y horarios específicos de atención, así como los requisitos necesarios para acceder a este nuevo servicio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.