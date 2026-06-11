Viña del Mar aprueba nueva infraestructura en Playa El Sol para modernizar el borde costero

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El Concejo Municipal dio luz verde a un moderno módulo de servicios que busca elevar el estándar turístico y ofrecer espacios seguros y accesibles durante todo el año en la comuna.

Con el propósito de implementar un espacio público turístico de alto estándar operativo durante todo el año, el Concejo Municipal de Viña del Mar aprobó la propuesta de la alcaldesa Macarena Ripamonti para instalar un nuevo módulo de servicios en la Playa El Sol.

La iniciativa busca mejorar la oferta de servicios y el estándar de las instalaciones existentes, unificando la imagen del sector costero, logrando una mayor integración al sistema de espacio público y resguardando las visuales hacia el mar.

La alcaldesa Macarena Ripamonti precisó que “el plan de modernización del borde costero tiene un objetivo claro: entregar espacios públicos más seguros, accesibles y de alto estándar, acordes a lo que merece la Capital Turística de Chile”.

La jefa comunal destacó que “en Viña del Mar estamos ejecutando obras en distintos barrios, en los cerros y también, por supuesto, en el centro y las playas de la comuna. Porque los vecinos sienten orgullo cuando se mejora una calle, cuando se recupera una plaza en su sector, pero también esperan ver nuestros principales espacios turísticos ordenados, modernos y en buenas condiciones”.

En dicho contexto, afirmó que “esta obra representa un avance concreto en la recuperación y puesta en valor del borde costero; esperamos que esté finalizada durante los próximos meses y permita contar con nuevos servicios para la comunidad y los visitantes, incluyendo baños públicos y un nuevo punto de cafetería”.

Y puntualizó: “Seguimos trabajando para fortalecer la infraestructura turística de la ciudad y consolidar a Viña del Mar como el principal destino turístico del país”.

El diseño del nuevo módulo, de estructura metálica con hormigón armado y materiales aptos para el ambiente marino, incluye equipamiento comercial y servicios higiénicos.

La propuesta se enmarca en el proceso de licitación para el servicio de mantención y mejoramiento de las playas El Sol y Sanatorio Marítimo, iniciado por el Municipio de Viña del Mar, que actualmente tiene la concesión marítima hasta el 30 de junio de 2031.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.