Viña del Mar: Instituto Confucio Santo Tomás celebra el Festival del Bote de Dragón

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El evento, gratuito y abierto a la comunidad, permitirá conocer más sobre esta importante tradición china a través de diversas expresiones artísticas y culturales.

El Instituto Confucio Santo Tomás realizará una nueva versión de su actividad presencial “Club Chino” en el marco de la celebración del tradicional Festival del Bote de Dragón. Este espacio de encuentro está abierto a la comunidad y busca acercar la cultura china a través de diversas expresiones artísticas y culturales.

La jornada, titulada “Celebrando el Duānwǔ: tradición y cultura china”, se llevará a cabo el miércoles 17 de junio a las 13:00 horas en la terraza del segundo piso de la sede Santo Tomás Viña del Mar, ubicada en 1 Norte 3041.

Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar de distintas disciplinas culturales inspiradas en las tradiciones chinas, permitiendo conocer más sobre una de las festividades más emblemáticas del calendario chino. El Festival del Bote de Dragón (Duānwǔ Jié) es una de las celebraciones tradicionales más importantes de China y cuenta con más de dos mil años de historia.

A través de esta iniciativa, el Instituto Confucio Santo Tomás reafirma su compromiso con la difusión de la cultura china en Chile, promoviendo espacios de intercambio cultural y aprendizaje que fortalecen el entendimiento entre ambos países. La invitación es a participar de esta instancia gratuita y abierta a toda la comunidad estudiantil y público interesado en conocer más sobre las tradiciones de China.

El Festival del Bote de Dragón se celebra el quinto día del quinto mes del calendario lunar chino y está asociado a la figura de Qu Yuan, poeta y estadista que, según la tradición, se lanzó al río Miluo en señal de lealtad a su pueblo. Las carreras de botes de dragón y el consumo de zongzi, tradicionales paquetes de arroz glutinoso envueltos en hojas de bambú, surgieron como parte de las costumbres vinculadas a esta historia y se mantienen vigentes hasta hoy. Debido a su relevancia histórica y cultural, la festividad fue reconocida por la UNESCO en 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.