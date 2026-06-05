Viña del Mar: Mesa técnica revisa propuesta arquitectónica para remodelar el Mercado Municipal

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La iniciativa busca revitalizar el emblemático inmueble, generando un nuevo núcleo atractivo en el Barrio Fundacional que potencie el desarrollo económico local, turístico y cultural.

Con la revisión de los antecedentes y detalles de la propuesta arquitectónica del proyecto de remodelación del Mercado Municipal de Viña del Mar, que data del año 1930, la iniciativa sigue avanzando de acuerdo a lo planificado para concretar su ejecución, con el objetivo de contribuir a la revitalización del barrio fundacional de la comuna.

El proyecto forma parte del componente de infraestructura del Programa Revive Barrios de Viña del Mar (PRBIPE) y ha sido desarrollado por la SECPLA del Municipio de Viña del Mar con el financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE).

La alcaldesa Macarena Ripamonti explicó que “la recuperación del Mercado Municipal forma parte del trabajo que estamos impulsando para revitalizar el barrio fundacional de Viña del Mar, fortaleciendo su desarrollo económico, turístico y urbano. Este es un proyecto que avanza con planificación, respaldo técnico y participación ciudadana, incorporando la visión de locatarios, vecinos y distintos actores vinculados a este espacio tan importante para la ciudad”.

La jefa comunal indicó que “como municipio estamos desarrollando una cartera de más de 500 obras en distintos sectores de la comuna, y proyectos como este demuestran que cuando existe planificación, coordinación entre equipos y diálogo con la comunidad, es posible avanzar en iniciativas que recuperan espacios emblemáticos y generan nuevas oportunidades para los barrios”.

Diseño participativo

Para lograr un diseño conjunto con locatarios y vecinos, la consultora ha realizado tres instancias de participación ciudadana. Esta etapa culminará cuando se presente la propuesta de remodelación definitiva.

Los avances del proyecto fueron revisados recientemente por la Mesa Técnica que integran representantes de la SECPLA, PRBIPE, departamentos de Permisos, Desarrollo Turístico y Económico, de Cultura y de la SUBDERE.

En la instancia se presentó la propuesta arquitectónica preliminar y se compartieron los principales resultados del proceso de Participación Ciudadana, integrando las expectativas y aportes recogidos de locatarios y actores del entorno.

Diseño y modelo de gestión

En total, la consultoría de diseño contempla diversas etapas de desarrollo, que abarcan desde el diagnóstico y levantamiento de antecedentes hasta la formulación del diseño definitivo y sus especialidades. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Etapa 4, correspondiente a la propuesta de diseño definitivo. En tanto, las últimas 3 etapas tienen que ver con las revisiones finales de los organismos especialistas correspondientes para consolidar la factibilidad de las obras posteriores.

La propuesta para remodelar el Mercado Municipal de Viña del Mar considera la restauración de la fachada histórica, la recuperación de la nave central como espacio comunitario, el fortalecimiento de las cocinerías y otros usos tradicionales, y mejoras en confort, eficiencia y accesibilidad universal.

La consultoría contempla, además, la elaboración de un modelo de gestión para asegurar la sostenibilidad del funcionamiento y que quienes componen el Mercado logren una autonomía financiera, mejorando procesos contables y estrategias comerciales.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.