Viña del Mar: Municipio repondrá 16 kioskos y anaqueles y capacitará a suplementeros en desarrollo turístico

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El proyecto busca reconvertir a los comerciantes con el propósito de ofrecer nuevas oportunidades laborales y transformarlos en facilitadores de información turística en el centro de la ciudad.

El Municipio de Viña del Mar impulsará una iniciativa para reponer un total de 16 kioskos y anaqueles de suplementeros en el sector céntrico de la ciudad. El objetivo principal es revitalizar la infraestructura patrimonial y comercial del barrio fundacional, así como potenciar el desarrollo turístico.

La iniciativa, denominada “Plan de revitalización del rubro suplementero”, contempla una inversión de $192 millones y se enmarca en el Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) de la Subdere. El Concejo Municipal aprobó recientemente la propuesta de la alcaldesa Macarena Ripamonti para su ejecución.

La alcaldesa Ripamonti afirmó que “esta es una acción concreta que mejora el espacio público, pero que además pone en valor la historia de kioscos que por años han sido parte de la identidad de nuestra ciudad. También representa una ayuda directa para las familias que han salido adelante gracias a esta actividad económica”. Añadió que el proyecto “es una oportunidad también para modernizar la función de estos espacios, cuyos locatarios podrán acceder a capacitaciones turísticas para mejorar la experiencia de visitantes y vecinos, especialmente considerando que están ubicados en lugares estratégicos y de gran flujo de personas”.

Los nuevos módulos, que incluyen 9 kioskos y 7 anaqueles, han sido diseñados con medidas de seguridad y considerando las necesidades de los comerciantes y consumidores, así como el entorno urbano. El objetivo es crear espacios más cómodos y aumentar el atractivo turístico, mejorando la imagen del sector y asegurando la preservación de este importante patrimonio cultural y económico.

Los 16 beneficiados pertenecen a la Asociación de suplementeros y sus kioskos y anaqueles se ubican en diversas intersecciones céntricas de la ciudad, como Etchevers/Viana, Villanelo/Viana, Alvarez/Quinta, entre otras.

Además de la renovación de la infraestructura, el proyecto busca fortalecer las capacidades de los beneficiarios. Se ha adjudicado una capacitación en 6 módulos, ya en ejecución, que formará a los suplementeros como anfitriones turísticos y facilitadores de información, dándole un nuevo impulso a su actividad económica.

Como parte de un plan de ordenamiento, el municipio ha recuperado 10 kioskos en los últimos seis meses debido al incumplimiento de los permisionarios, con el fin de mantener la seguridad y estética de la comuna.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.