Viña del Mar prepara una robusta cartelera de actividades para estas vacaciones de invierno

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La programación se desarrollará entre el 20 de junio y el 5 de julio con shows en el Teatro Municipal, talleres en museos, recorridos en bus eléctrico y eventos deportivos.

Una completa programación con diversas y entretenidas actividades que se desarrollarán entre el 20 de junio y el 5 de julio ofrece Viña del Mar para disfrutar estas vacaciones de invierno. La cartelera incluye shows artísticos y culturales en el Teatro Municipal, talleres en los Museos Palacios Vergara, Rioja y Museo Artequin, exposiciones en el Espacio Cultural, recorridos en el Bus Turístico, deporte y mucho más.

La alcaldesa Macarena Ripamonti invitó a las familias de Viña del Mar “a aprovechar estas vacaciones de invierno y disfrutar de la amplia programación que hemos preparado en distintos puntos de la comuna. Sabemos que muchas veces encontrar panoramas para niños, niñas y jóvenes puede ser un desafío, por eso hemos impulsado actividades culturales, deportivas y recreativas para todas las edades, muchas de ellas completamente gratuitas”.

La jefa comunal afirmó que “nuestro objetivo es que los vecinos y vecinas puedan disfrutar su ciudad, acceder a espacios de encuentro, cultura, entretención de calidad y compartir en familia durante este período. Por supuesto, también recibimos con alegría a quienes nos visitan, porque Viña del Mar sigue consolidándose como uno de los destinos turísticos preferidos del país”.

Dentro de la cartelera destaca el Teatro Municipal con la puesta en escena de “Alicia en el País de las Maravillas”, del Ballet Teatro Nescafé de las Artes, dirigido por Sara Nieto, que se presentará el sábado 27 de junio a las 20:00 horas. Asimismo, el recinto ofrecerá el tour “Teatro Municipal +Taller Artístico” el jueves 25 de junio y jueves 2 de julio a las 10:00 horas, para conocer los secretos y la historia de este edificio patrimonial.

Por su parte, el Museo Palacio Vergara ofrecerá actividades interactivas bajo el nombre “Juega y explora el Museo Palacio Vergara” entre el martes 23 al viernes 27 de junio y del martes 30 de junio al viernes 3 de julio, de 10:30 a 17:00 horas. Además, el jueves 25 de junio se realizará un taller de pintura para niños de 7 a 12 años titulado “Paisaje costero”.

El Museo Palacio Rioja también se suma con talleres de “Máscaras teatrales” el martes 30 de junio y de “Títeres” el viernes 3 de julio. A esto se agregan los talleres “Mis objetos, mi patrimonio” y “Escribamos como antes”, ambos programados para el martes 23 de junio, junto con la actividad lúdico-educativa “El Museo en tus manos” el jueves 25 de junio.

El Museo Artequin invita a disfrutar con una variada programación de talleres creativos, juegos y actividades inspiradas en el arte, el color y la imaginación. En tanto, el Departamento de Turismo ofrecerá recorridos gratuitos en el Bus Turístico Eléctrico Visita Viña, de martes a sábado en diferentes horarios.

En el ámbito deportivo, el sábado 20 de junio se celebrará el Día Internacional de Skate, con punto de inicio en el Reloj de Flores para continuar por Avenida La Marina y San Martín hasta el Reloj de Sol. Asimismo, continuará la CiclorecreoVía Viña del Mar los días domingo 21 y 28 de junio, y el domingo 5 de julio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.