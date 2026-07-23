Viña del Mar rebaja pago de permisos a emprendedores de ferias y mercado municipal por frente climático
La medida busca aliviar la carga económica de comerciantes afectados por la emergencia hidrometeorológica que ha impedido el uso seguro de los espacios públicos.
Con el propósito de apoyar a los emprendedores afectados por el reciente frente climático, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, determinó rebajar el pago de los permisos municipales para el comercio local y las ferias libres. Esta decisión, regulada por la Ordenanza Local de Derechos Municipales, responde a los efectos generados por la emergencia, tales como anegamientos e inundaciones que han imposibilitado el uso seguro de los Bienes Nacionales de Uso Público y recintos municipales.
La autoridad comunal destacó que “las ferias de frutas y verduras, el Mercado Municipal y otras ferias de emprendedores de la ciudad han enfrentado dificultades para funcionar debido a la emergencia climática que afecta a Viña del Mar. Por eso, hemos tomado una medida concreta para ir en apoyo de quienes trabajan en estos espacios y, al mismo tiempo, contribuir a aliviar el costo de la vida en un momento complejo para muchas familias”.
La jefa comunal explicó que “hemos decidido otorgar una prórroga en el pago del permiso municipal correspondiente al próximo trimestre. Los comerciantes podrán acceder a este beneficio directamente en el Departamento de Permisos Municipales una vez que finalice la emergencia climática y se normalicen las condiciones”. Los beneficiarios incluyen a ferias libres, artesanos, dueños de kioscos y anaqueles, fundamentándose en la imposibilidad de ejercer actividades económicas por fuerza mayor o caso fortuito, según lo estipulado en el Código Civil y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.