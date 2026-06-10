Viña del Mar: Reposición de Estadio Santa Julia avanza con aprobación de financiamiento para su diseño

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El Consejo Regional aprobó una inversión de 218 millones de pesos para la etapa de diseño, que contempla la demolición de lo existente y la construcción de un nuevo complejo deportivo para más de 10 mil usuarios.

Un significativo avance logró el Municipio de Viña del Mar en el proyecto de reposición del Estadio de Santa Julia, tras la aprobación por parte del Consejo Regional de una inversión de 218 millones de pesos destinada al diseño de la iniciativa.

Estos fondos, provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) administrado por el gobierno regional, permitirán desarrollar la etapa previa al proceso de licitación de un proyecto que beneficiará a más de 10 mil usuarios del recinto deportivo.

La propuesta municipal busca mejorar las condiciones y estándares del estadio, incrementando la seguridad y comodidad para los usuarios, además de asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes para este tipo de instalaciones deportivas.

La alcaldesa Macarena Ripamonti subrayó la importancia de este logro: “Este es un paso muy importante para concretar un proyecto largamente esperado por la comunidad de Santa Julia y por miles de deportistas de nuestra ciudad. Nos estamos poniendo al día con los vecinos, como corresponde.”

La jefa comunal añadió que “Esta iniciativa forma parte de la cartera de proyectos y del plan de obras que estamos impulsando en distintos sectores de Viña del Mar, con el objetivo de recuperar infraestructura clave para los barrios y generar más oportunidades para niños, jóvenes y familias.”

La autoridad enfatizó que “el deporte es una herramienta fundamental para fortalecer la vida comunitaria, promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso seguimos avanzando en proyectos que permitan ampliar y mejorar los espacios deportivos disponibles para la comunidad. Agradecemos al Gobierno Regional y a los consejeros regionales por aprobar los recursos para el diseño, porque nos permite acercarnos a la reposición integral del Estadio Santa Julia y a la construcción de un complejo deportivo con estándares modernos, seguro, accesible y preparado para el desarrollo de distintas disciplinas.”

El diseño del proyecto contempla la demolición total de las instalaciones actuales para construir un nuevo complejo deportivo con capacidad para 852 personas. La cancha principal proyectada tendrá una superficie de pasto sintético de 90×65 metros, equipada con sistema de drenaje, iluminación uniforme, tablero electrónico y bancas laterales para los equipos, así como zonas de precalentamiento.

Adicionalmente, se proyectan graderías cubiertas en cuatro sectores, con una capacidad total para 734 personas, camarines para equipos y árbitros con duchas independientes, una sala de musculación, enfermería, área de administración y un control de accesos diferenciado para deportistas y público.

El plan también incluye una cancha auxiliar techada de hormigón de 968 m², con graderías para 118 personas, dos camarines, baños públicos e iluminación. Finalmente, el proyecto integrará estacionamientos, un cierre perimetral completo, áreas verdes, un sistema de evacuación de aguas lluvias y accesibilidad universal para personas con movilidad reducida.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.