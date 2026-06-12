“¿Volverías con tu ex? 2” lidera el rating con beso de Álvaro y Ludmila

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El reality de Mega se impone en sintonía, mientras que el cuarto capítulo estuvo marcado por dramas, peleas y confesiones íntimas entre los participantes.

En su cuarto día de emisión, “¿Volverías con tu ex? 2” se mantiene imbatible, liderando el rating online con un promedio de 667.612 personas por minuto en su franja horaria. El programa superó a CHV, TVN y Canal 13, alcanzando un peak de sintonía de 745.716.

El cuarto capítulo del reality intensificó el drama con llantos desconsolados, una fuerte discusión entre Sofía y Estefi, revelaciones personales y la primera noche en la Cabaña de las Tentaciones. Sofía Latorre protagonizó una polémica al lanzar Coca-Cola a Estefi Marquis y hacer llorar a Hurubachi Pardo, tras un comentario de esta última.

La confrontación escaló cuando Estefi defendió a Hurubachi, provocando la reacción de Sofía. La situación culminó con Sofía arrojándole Coca-Cola a Estefi. Por su parte, Hurubachi se refugió en llanto, lamentando el aniversario de la muerte de su madre, y calificó a Sofía como “chihuahua porque prende con agua”.

En otro segmento, Raimundo Cerda compartió sus dudas sobre Faloon, señalando la diferencia de etapas de vida debido a sus hijos y su anterior matrimonio.

Durante una actividad de sinceridad, Luli recordó su día más feliz junto a Luis Mateucci en Córdoba, mientras que él mencionó sus viajes a Viña del Mar como momentos significativos.

Raimundo Cerda se negó a besar a Sofía Latorre, argumentando que prefería esperar el momento adecuado, lo que molestó a la participante, quien insinuó buscar interés en otros hombres de la casa.

Nicolás Solabarrieta y Guarén compartieron momentos íntimos de su relación, incluyendo una escapada a Viña del Mar donde tuvieron relaciones por primera vez, describiendo una conexión inexplicable.

Álvaro Ballero protagonizó un emotivo discurso para Ludmila, calificándola como la persona más importante de su vida y la mejor madre para sus hijos. Ludmila, por su parte, recordó su llegada a Chile como un cuento de hadas.

En medio de la cena, Luli lloró desconsoladamente al recibir pescado con aceite, lo que alteró su estricta dieta. A pesar de la contención de sus compañeros, tuvo que optar por comer claras de huevo y puré.

Valentina (Guarén) relató cómo descubrió que Nicolás Solabarrieta se involucró con otra mujer la misma noche de Año Nuevo, a pesar de sus juramentos de amor.

La primera fiesta en la Cabaña de las Tentaciones estuvo marcada por penitencias y discusiones. Álvaro y Ludmila sellaron su encuentro con un beso, y Álvaro reveló la fecha de su último encuentro íntimo.

Daniel Valenzuela tuvo que ser trasladado en ambulancia debido a un intenso dolor de estómago.

“¿Volverías con tu ex? 2” se transmite de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.