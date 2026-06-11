«¿Volverías con tu ex? 2» lidera el rating y anticipa capítulo de alto impacto con peleas y reconciliaciones

Cargando... Cargando...

El reality de parejas de Mega mantuvo su liderazgo en el rating, consolidando el apoyo de sus televidentes, y promete un nuevo episodio lleno de conflictos, un beso inesperado y emotivas confesiones.

Anoche, el tercer capítulo de «¿Volverías con tu ex? 2» reafirmó su liderazgo en el rating, promediando un sólido consolidado de 692.083 personas por minuto. La competencia, en el mismo horario, registró 538.496 personas por minuto para CHV, 324.446 para Canal 13 y 297.918 para TVN.

El drama en el programa de exparejas se intensificará hoy con un fuerte enfrentamiento de mujeres, provocado por Fernanda Brown. La transformista le revelará a Sofía Latorre un burlesco comentario de Hurubachi Pardo sobre el desmayo de la ex de Rai: “Nos quedamos sin a quién eliminar”. Enfurecida, Sofía anunciará: “La voy a hacer c…, la h… cínica, la voy a encarar. Obviamente, le voy a decir ‘tú te autoeliminas sola si has perdido todas las competencias, fea’”, antes de confrontar a Pardo.

La discusión escalará cuando Sofía encare a Hurubachi: “¿Por qué no me dices a mí a la cara lo que le dijiste a la Fer?”. A pesar de que la periodista aclarará que fue una broma, Sofía continuará la disputa, involucrando a Estefi, quien defenderá a Hurubachi diciendo: “Te metes con ella porque es la más débil”. Sofía replicará: “Tú quieres pantalla. Agradece toda la pantalla que te he dado”. La tensión aumentará cuando Estefi insinúe que el ex de Sofía es fácil de robar, mientras sostiene una esponja. Sofía interpretará esto como una amenaza de ser agredida y le lanzará una bebida, mientras Hurubachi se retirará a llorar al patio, ya que el día coincide con el aniversario de la muerte de su madre.

Más tarde, durante una actividad de sinceridad, Nicolás Solabarrieta confesará que su momento más lindo con Guarén fue cuando se escaparon a Viña para ver el amanecer en Navidad y tuvieron relaciones sexuales por primera vez. “Fue una conexión inexplicable, ahí me di cuenta de que me había enamorado por primera vez”, aseguró. Por su parte, Valentina también recordará un momento especial en Viña, pero durante un intento de reconstruir su relación, describiéndolo como una etapa de elección mutua a pesar de los problemas. Nicolás añadió: “También, en el acto en sí, nos pusimos a llorar los dos, fue una conexión particular, nunca me había pasado en la vida”.

A la hora de la cena, Luly llorará desconsolada al ver su plato: pescado con aceite, lo que arruina su estricta dieta. “No quiero molestar tanto pero no puedo fallar en mi dieta y me mandaron el pescado con aceite”, expresará entre sollozos, mientras sus compañeros la consuelan. Luis, por su parte, comentará: “Hay gente que no tiene para comer”. Finalmente, Luly optará por prepararse claras de huevo en la sartén con puré.

Durante la noche, en una fiesta en la cabaña de las tentaciones, Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova realizarán un reto de frotarse las narices apasionadamente, sellando el momento con un beso.

«¿Volverías con tu ex? 2» estrena capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.