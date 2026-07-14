Vuelco total en Vecinos al límite: reality anuncia embargo de casas y nuevos equipos

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El reality de Canal 13 vivirá esta noche su cambio más drástico con la eliminación de dos casas y la reconfiguración de sus equipos.

El programa “Vecinos al límite” se prepara para uno de sus capítulos más impactantes. Charly, el dueño del barrio, sorprenderá a los 15 participantes en competencia con un giro radical en las reglas: la irrupción de un camión de mudanzas y un equipo de cargadores que procederá a embargar las casas Temática y Semaneros, instalando carteles de “Casa embargada” en sus fachadas.

Karla Constant, conductora del espacio, explicó que esta medida implica la desaparición definitiva de ambas viviendas. A partir de ahora, los concursantes serán redistribuidos en solo dos equipos, los cuales deberán competir por habitar la Casa de Lujo o la Casa Abandonada. La selección de los nuevos integrantes estará a cargo de Joche Bibbó y Paula Pavic, quienes liderarán los equipos azul y rosado.

Sobre este cambio, Karla Constant señaló: “Es lo que todos estábamos esperando: un giro dramático. Sacar dos casas del barrio va a ser un golpe para los participantes. Muchos se sienten seguros de que serán elegidos por uno de los capitanes, pero vamos a ver que algunos se quedarán con una herida en el corazón. Va a ser un día emblemático para nosotros y al fin podremos compartirlo con el público”.

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