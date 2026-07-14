14/07/2026
Lo último:
Canal 13TV y Espectáculos

Vuelco total en Vecinos al límite: reality anuncia embargo de casas y nuevos equipos

Marcelo Andrade Saez

El reality de Canal 13 vivirá esta noche su cambio más drástico con la eliminación de dos casas y la reconfiguración de sus equipos.

Karla Constant junto a los participantes de Vecinos al límite durante el anuncio del embargo.

El programa “Vecinos al límite” se prepara para uno de sus capítulos más impactantes. Charly, el dueño del barrio, sorprenderá a los 15 participantes en competencia con un giro radical en las reglas: la irrupción de un camión de mudanzas y un equipo de cargadores que procederá a embargar las casas Temática y Semaneros, instalando carteles de “Casa embargada” en sus fachadas.

Participantes de Vecinos al límite trasladando sus pertenencias tras el anuncio del embargo.

Karla Constant, conductora del espacio, explicó que esta medida implica la desaparición definitiva de ambas viviendas. A partir de ahora, los concursantes serán redistribuidos en solo dos equipos, los cuales deberán competir por habitar la Casa de Lujo o la Casa Abandonada. La selección de los nuevos integrantes estará a cargo de Joche Bibbó y Paula Pavic, quienes liderarán los equipos azul y rosado.

Cartel de Casa Embargada instalado en una de las viviendas del reality.

Sobre este cambio, Karla Constant señaló: “Es lo que todos estábamos esperando: un giro dramático. Sacar dos casas del barrio va a ser un golpe para los participantes. Muchos se sienten seguros de que serán elegidos por uno de los capitanes, pero vamos a ver que algunos se quedarán con una herida en el corazón. Va a ser un día emblemático para nosotros y al fin podremos compartirlo con el público”.

¿Te sirvió esta información?
Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Compartir:

Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

También te puede gustar

Betsy Camino y Matías vega sorprendieron con piscinaso a lo “Game of Thrones”

Marcelo Andrade Saez

Chile triunfó en la competencia de la 59° versión del Festival de #Viña2018

Marcelo Andrade Saez

Alejandra Azcárate triunfó en esta quinta noche de Festival de #Viña2018

Marcelo Andrade Saez

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *


Política Editorial | Correcciones | Código de Ética

© 2013 - La Opinión Online. Todos los derechos reservados.
Una marca de SoloMultimedios SpA | Director General: Marcelo Rodrigo Andrade Saez.

La Opinión Online está en Mastodon