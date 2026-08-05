Welcomedy: el nuevo podcast que explora el humor y la identidad desde Valparaíso
El espacio, conducido por Ángela Díaz Navarrete y Kata Meza, busca visibilizar la escena humorística regional a través de conversaciones sin filtro y nostalgia.
El podcast “Welcomedy” se ha instalado como una nueva propuesta en el ecosistema digital, ofreciendo un espacio de conversación que combina el humor con la identidad propia de la Región de Valparaíso. El programa, que ya se encuentra disponible a través de Casa Podcast, se emite todos los martes a las 19:00 horas.
Conducido por la comediante Ángela Díaz Navarrete y la animadora Kata Meza, el espacio propone un recorrido por las trayectorias de diversos invitados, abordando el desarrollo de la comedia local mediante anécdotas y recuerdos que conectan con la nostalgia de los años noventa. “La idea nace de la necesidad de comunicar. Hace tiempo queríamos trabajar juntas en un podcast local y generar un espacio para hablar de la comedia que se hace en Valparaíso. También queríamos descubrir lugares y talentos”, comentó Díaz Navarrete.
El proyecto no solo busca entretener, sino también acercar a la audiencia a los artistas y proyectos que dan vida a la escena regional. “Nuestro primer objetivo es que la audiencia se ría y, al mismo tiempo, conozca la escena local. Recién comenzamos, todavía estamos aprendiendo, pero creemos que este proyecto puede seguir creciendo y sumar también a comediantes consolidados de la escena nacional”, agregó la conductora.
Realizado en alianza con Alerta Noticias, el programa ya cuenta con su primer capítulo disponible en la plataforma YouTube, proyectándose como un punto de encuentro para los seguidores del humor hecho en la región.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.