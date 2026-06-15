XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso abre convocatoria para artistas nacionales

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La 13ª versión del evento se desarrollará entre octubre de 2026 y febrero de 2027, invitando a reflexionar sobre el derecho a la ciudad y las poéticas contemporáneas.

La Municipalidad de Valparaíso ha lanzado la convocatoria pública para participar en la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso (BIAV), uno de los encuentros de artes visuales más importantes del país. La invitación está abierta a artistas de todo Chile y a personas extranjeras residentes en el país, quienes podrán presentar obras inéditas en diversos formatos y lenguajes contemporáneos.

La convocatoria, vigente desde el 15 de junio hasta el 23 de agosto de 2026, permitirá seleccionar hasta 100 obras que formarán parte de la programación de la Bienal. Esta iniciativa busca posicionar nuevamente a Valparaíso como un centro neurálgico para la creación contemporánea, el pensamiento crítico y el diálogo entre arte, territorio y ciudadanía.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la importancia de esta versión, señalando: “Queremos que no sea una actividad encapsulada entre los creadores, sino que sea compartida con las personas de Valparaíso y se pueda ver también en el espacio público. Esperamos vestir la ciudad con la Bienal”. Las primeras exposiciones comenzarán en septiembre de 2026 y se extenderán hasta febrero de 2027.

Rocío Douglas, directora ejecutiva de la Bienal, explicó que se seleccionarán 100 obras de arte visual para ser exhibidas en tres espacios de la ciudad: la Galería Municipal, el Museo Baburizza y el Mercado Puerto. El proceso de selección se realizará durante septiembre, y las exhibiciones tendrán lugar en octubre y noviembre, distribuidas según el formato de las obras.

Bajo el lema “El derecho a la ciudad: poéticas contemporáneas para habitar lo común”, la XIII BIAV invita a reflexionar sobre la capacidad de las personas y comunidades para transformar colectivamente los espacios que habitan. Las artes visuales se presentan como herramientas para fortalecer la convivencia, activar memorias compartidas y promover nuevas relaciones entre ciudadanía, territorio y espacio público.

Las obras seleccionadas se exhibirán en la Galería Municipal de Arte, el Museo Baburizza, el Mercado Puerto y el Parque Cultural de Valparaíso, entre otros espacios públicos y privados que se sumarán a la programación. Las bases completas y los documentos de postulación están disponibles en los canales oficiales de la Municipalidad de Valparaíso y de la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso: www.biav.cl, www.municipalidaddevalparaíso.cl/bases, www.valpocultura.cl.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.