Zapallar advierte riesgo de aislamiento por avance de socavones y solicita obras de emergencia

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El alcalde Gustavo Alessandri alertó sobre el crítico estado de las rutas tras el sistema frontal y solicitó medidas urgentes, como la instalación de puentes mecano, para evitar el aislamiento de localidades clave.

El avance de los socavones provocados por el reciente sistema frontal mantiene en alerta a la comuna de Zapallar. El alcalde Gustavo Alessandri advirtió que existen diversos puntos de riesgo en la red vial y que, de no adoptarse medidas oportunas, localidades como Zapallar, Cachagua y La Laguna podrían enfrentar problemas de conectividad durante los próximos días.

La autoridad realizó el llamado mientras inspeccionaba uno de los sectores afectados en la ruta que une Catapilco con Zapallar, donde el terreno continúa cediendo producto de la saturación de los suelos. Según explicó, la situación no se limita a ese punto, sino que también afecta la ruta entre Puchuncaví y existe preocupación por la evolución que podría presentar la vía que conecta Papudo con la comuna.

“Tenemos varios socavones en la comuna. Estamos en la ruta que une Catapilco con Zapallar, también tenemos afectaciones en la ruta entre Puchuncaví y Zapallar y existe un alto riesgo de que otras vías estratégicas también se vean comprometidas. Las posibilidades de que localidades como La Laguna, Cachagua y Zapallar queden aisladas son altas si esta situación continúa evolucionando”, señaló Alessandri.

Frente a este escenario, el jefe comunal solicitó al Gobierno Regional y al Gobierno central acelerar la evaluación de soluciones de emergencia que permitan mantener la conectividad mientras se desarrollan las obras definitivas. “Lo que pedimos es estudiar y ejecutar rápidamente las distintas alternativas para no quedar aislados. Hoy estamos viendo cómo los socavones siguen avanzando y una alternativa como la instalación de puentes mecano puede ser fundamental para enfrentar esta emergencia y asegurar el tránsito de vecinos, equipos de emergencia y servicios básicos”, sostuvo.

Pese a la compleja situación, el alcalde destacó que, aunque otras zonas del país han sufrido consecuencias mayores, esto no debe retrasar la respuesta para Zapallar. “El llamado es actuar con rapidez, confiamos en que el Gobierno está trabajando con sentido de urgencia y esperamos que las soluciones lleguen lo antes posible para proteger la conectividad y la seguridad de nuestros vecinos”, concluyó.

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