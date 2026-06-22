22/06/2026
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Zapallar inicia dos semanas de actividades gratuitas para disfrutar las vacaciones de invierno en familia

Marcelo Andrade Saez

La programación municipal contempla panoramas deportivos, culturales, recreativos y de fomento lector en Catapilco, Cachagua, La Laguna y Zapallar.

Niños participando en actividades recreativas al aire libre en Zapallar durante las vacaciones de invierno.

Con una amplia cartelera de actividades gratuitas para vecinos y visitantes, la Municipalidad de Zapallar dio inicio a su programación de vacaciones de invierno 2026, que contempla panoramas deportivos, culturales, recreativos y familiares en Catapilco, Cachagua, La Laguna y Zapallar.

La iniciativa busca ofrecer espacios de encuentro para niños, jóvenes y adultos durante el receso escolar, promoviendo la vida comunitaria, la recreación y el acceso a la cultura en todos los sectores de la comuna.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó el trabajo que se realizó para desarrollar esta cartelera y señaló: “queremos que estas vacaciones de invierno sean una oportunidad para compartir en familia, disfrutar de nuestros espacios comunitarios y acceder gratuitamente a actividades deportivas, culturales y recreativas. Hemos preparado una programación diversa, pensada para todas las edades y distribuida en distintos puntos de la comuna, porque creemos que el acceso al deporte, la cultura y la entretención debe llegar a cada rincón de Zapallar”.

Niños jugando fútbol en una de las actividades deportivas organizadas por el municipio.

Cabe precisar que entre las principales actividades destacan los Encuentros Familiares Recreativos, que se desarrollarán entre el 22 de junio y el 3 de julio, de 12:00 a 18:00 horas, en el Gimnasio de Catapilco y en el Gimnasio del Liceo de Zapallar.

La programación también considera el tradicional Torneo de Pádel de Invierno que se realizará entre el 25 y el 28 de junio en el Complejo Deportivo de Cachagua, reuniendo a deportistas y aficionados de distintas categorías.

En materia cultural, el municipio presentará la obra infantil “La Caperucita Roja”, el próximo 27 de junio a las 16:00 horas en el Centro Cultural Ex Estación de Catapilco, un espacio recientemente habilitado para fortalecer el acceso a la cultura en los sectores interiores de la comuna.

A ello se suma la obra familiar “La Liga de las Emociones” que se presentará el 4 de julio a las 16:00 horas en la Multicancha de La Laguna, continuando con una apuesta cultural que durante los últimos años ha convocado exitosamente a grandes y chicos a través de iniciativas como Teatro en el Mar y otros ciclos artísticos desarrollados en la comuna.

Niños y adultos interactuando con libros junto al Bibliobús Municipal de Zapallar.

Los amantes de la vida al aire libre también podrán disfrutar de los tradicionales paseos a caballo, que se realizarán en el Parque Catapilco los días 24 y 26 de junio, además del 1 y 3 de julio. En Cachagua, la actividad estará disponible los días 23, 25 y 30 de junio, junto al 2 de julio.

La promoción de la lectura también tendrá un espacio importante dentro de la programación. El Bibliobús Municipal desarrollará jornadas de fomento lector entre las 10:00 y las 13:00 horas el 22 de junio en el Teatro de Zapallar; los días 24 de junio y 3 de julio en la Plaza de los Burros de Cachagua; y el 26 de junio y 1 de julio en Catapilco.

Finalmente, los más pequeños podrán participar en las tradicionales Mañanas Entretenidas, que se desarrollarán los días 23, 25 y 30 de junio, además del 2 de julio, en la Multicancha de La Laguna. A ellas se sumarán jornadas los días 22 y 24 de junio, junto al 1 y 3 de julio, en la Plaza de los Burros de Cachagua.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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