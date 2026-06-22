Zapallar inicia dos semanas de actividades gratuitas para disfrutar las vacaciones de invierno en familia

Cargando... Cargando...

La programación municipal contempla panoramas deportivos, culturales, recreativos y de fomento lector en Catapilco, Cachagua, La Laguna y Zapallar.

Con una amplia cartelera de actividades gratuitas para vecinos y visitantes, la Municipalidad de Zapallar dio inicio a su programación de vacaciones de invierno 2026, que contempla panoramas deportivos, culturales, recreativos y familiares en Catapilco, Cachagua, La Laguna y Zapallar.

La iniciativa busca ofrecer espacios de encuentro para niños, jóvenes y adultos durante el receso escolar, promoviendo la vida comunitaria, la recreación y el acceso a la cultura en todos los sectores de la comuna.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó el trabajo que se realizó para desarrollar esta cartelera y señaló: “queremos que estas vacaciones de invierno sean una oportunidad para compartir en familia, disfrutar de nuestros espacios comunitarios y acceder gratuitamente a actividades deportivas, culturales y recreativas. Hemos preparado una programación diversa, pensada para todas las edades y distribuida en distintos puntos de la comuna, porque creemos que el acceso al deporte, la cultura y la entretención debe llegar a cada rincón de Zapallar”.

Cabe precisar que entre las principales actividades destacan los Encuentros Familiares Recreativos, que se desarrollarán entre el 22 de junio y el 3 de julio, de 12:00 a 18:00 horas, en el Gimnasio de Catapilco y en el Gimnasio del Liceo de Zapallar.

La programación también considera el tradicional Torneo de Pádel de Invierno que se realizará entre el 25 y el 28 de junio en el Complejo Deportivo de Cachagua, reuniendo a deportistas y aficionados de distintas categorías.

En materia cultural, el municipio presentará la obra infantil “La Caperucita Roja”, el próximo 27 de junio a las 16:00 horas en el Centro Cultural Ex Estación de Catapilco, un espacio recientemente habilitado para fortalecer el acceso a la cultura en los sectores interiores de la comuna.

A ello se suma la obra familiar “La Liga de las Emociones” que se presentará el 4 de julio a las 16:00 horas en la Multicancha de La Laguna, continuando con una apuesta cultural que durante los últimos años ha convocado exitosamente a grandes y chicos a través de iniciativas como Teatro en el Mar y otros ciclos artísticos desarrollados en la comuna.

Los amantes de la vida al aire libre también podrán disfrutar de los tradicionales paseos a caballo, que se realizarán en el Parque Catapilco los días 24 y 26 de junio, además del 1 y 3 de julio. En Cachagua, la actividad estará disponible los días 23, 25 y 30 de junio, junto al 2 de julio.

La promoción de la lectura también tendrá un espacio importante dentro de la programación. El Bibliobús Municipal desarrollará jornadas de fomento lector entre las 10:00 y las 13:00 horas el 22 de junio en el Teatro de Zapallar; los días 24 de junio y 3 de julio en la Plaza de los Burros de Cachagua; y el 26 de junio y 1 de julio en Catapilco.

Finalmente, los más pequeños podrán participar en las tradicionales Mañanas Entretenidas, que se desarrollarán los días 23, 25 y 30 de junio, además del 2 de julio, en la Multicancha de La Laguna. A ellas se sumarán jornadas los días 22 y 24 de junio, junto al 1 y 3 de julio, en la Plaza de los Burros de Cachagua.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.