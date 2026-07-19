Zapallar solicitará recursos de emergencia al Gobierno Regional por daños en Villa Esmeralda

Cargando... Cargando...

La Municipalidad de Zapallar busca financiamiento para reparar los daños provocados por el reciente sistema frontal y abordar el deterioro histórico del conjunto habitacional.

La Municipalidad de Zapallar solicitará recursos al fondo de emergencia del Gobierno Regional de Valparaíso para abordar los daños que dejó el reciente sistema frontal en viviendas y espacios públicos de Villa Esmeralda. La gestión fue anunciada luego de una visita realizada por el alcalde Gustavo Alessandri y el consejero regional Juan Ibacache, quienes recorrieron el sector y constataron en terreno la magnitud de las afectaciones.

Durante el evento meteorológico, la comuna registró intensas precipitaciones y fuertes ráfagas de viento, que provocaron la caída de árboles, interrupciones del suministro eléctrico y daños parciales en distintas viviendas. Alessandri sostuvo que la situación no se limita a los daños ocasionados por el último frente de mal tiempo, sino que también da cuenta del deterioro que enfrenta desde hace años el conjunto habitacional.

“En Villa Esmeralda no solo hay viviendas dañadas por este sistema frontal; también existen veredas deterioradas y un abandono que se arrastra desde hace muchos años. Este sector fue construido como un conjunto de viviendas sociales y, desde entonces, no ha recibido una intervención integral por parte del Estado”, afirmó el jefe comunal.

Alessandri agregó que “esperamos que esta situación permita visibilizar una deuda histórica con sus vecinos y que, esta vez, Villa Esmeralda sea considerada con la urgencia y la dignidad que merece, porque sus familias no pueden seguir viviendo en estas condiciones”.

Por su parte, el consejero regional Juan Ibacache explicó que la principal alternativa disponible corresponde al fondo de emergencia del Gobierno Regional, conocido como el 2% de emergencia, y anunció que los antecedentes serán presentados ante el Consejo Regional. “A petición del alcalde nos hicimos presentes y el compromiso es que este lunes transmitiremos directamente estos antecedentes al Gobierno Regional, al Consejo Regional y al gobernador Rodrigo Mundaca”, indicó.

Ibacache añadió que “el fondo de emergencia es la alternativa que permitiría destinar recursos a este sector. Vamos a trabajar en esa línea y esperamos contar lo antes posible con una respuesta positiva para las familias afectadas”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

