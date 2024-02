Actualizan información de personas afectadas en Quilpué por el megaincendio elevando la cifra a 15.400 vecinos y vecinas.

Desde el Municipio de Quilpué se hace un llamado a la comunidad a dirigirse hasta los centros de acopio y no a los lugares siniestrados, para no obstaculizar el trabajo de despeje de escombros.

La alcaldesa Valeria Melipillán junto al equipo de Municipio de Quilpué siguen desplegados en el territorio asegurando la entrega de elementos básicos para las vecinas y vecinos que fueron afectados por el incendio, que actualmente se contabilizan en 15.400 personas.

La jefa municipal, señaló que según los datos que maneja, “la afectación entre viviendas totales y parcial, es cerca de 3.921 viviendas. Tenemos una afectación de la población de cerca de 15.400 personas, por lo tanto, hoy día efectivamente llegar con los servicios básicos es urgente. Hay sectores que aún no logramos generar las condiciones de alumbrado público necesarias, el agua la estamos surtiendo con puntos de agua para que la sanitaria trabaje rápidamente. En este momento tenemos puntos de agua distribuidos en todo el sector de la afectación y también estamos distribuyendo agua embotellada casa por casa, porque hay personas que no pueden movilizarse.

BAÑOS QUÍMICOS

La alcaldesa Melipillán, aseveró que se ha reforzado el servicio de baños químicos, justamente llegarán 300 unidades nuevas para disponerlas en el territorio. De forma complementaria, el Municipio Abierto de Quilpué está afinando la disposición de baños comunitarios, los que incluyen duchas, “Nos llegó una primera tanda de 25 baños químicos, que distribuimos inmediatamente. El día de ayer nos llegaron 25 baños químicos más, pero hoy día deberían llegar 300 baños químicos para cubrir todos los puntos que no han sido cubiertos. Además, como municipio levantamos un proyecto para baños comunitarios, que no es sólo baño, sino que es baño y ducha. Hay mucha gente que no ha tenido acceso a una ducha durante una semana, por lo tanto, nosotros estamos apuntando a la dignidad en las condiciones que están las personas, que es lo básico: la alimentación y la higiene”.

APLICACIÓN FIBE

La primera autoridad de Quilpué, ratificó la rapidez con la que se ha aplicado la Ficha Básica de Emergencia(FIBE), superando las dos mil fichas hasta el día de hoy, “las fichas FIBE no pueden ser aplicadas por cualquier persona, tienen que ser personas certificadas y validadas bajo ciertos criterios, e si una persona no rellena bien los datos, perjudicamos probablemente que la persona no reciba la ayuda que necesita. En Quilpué, en este momento, tenemos un avance de cerca de 2.100 fichas FIBE aplicadas, por lo tanto, la cobertura que hemos realizado es bastante rápida, y el despliegue ha sido apoyado incluso por otros municipios, así que aprovecho de agradecer a los municipios los distintos servicios que han puesto a disposición su personal para avanzar rápidamente, y nosotros esperamos que ya este día lunes tengamos una cobertura total de las fichas FIBE”.

ACOPIO DE ENSERES Y LLAMADO A NO OBSTACULIZAR VÍAS DE EMERGENCIA

Para finalizar, la alcaldesa realizó un fuerte llamado a la comunidad a no dirigir la ayuda de forma directa a las zonas siniestradas, sino por el contrario, acudir hasta los puntos de acopio, pues entorpecen las labores de los equipos de emergencia en dichos lugares, “hacer un llamado, pero un llamado categórico a que, por favor, por favor, las personas que quieren ayudar vayan a los centros de acopio y a los territorios. Hoy día, ese movimiento y ese donde se ha registrado la llegada de influencers y a grandes camiones sin coordinación, lo que ha obstruido el paso de las maquinarias que tienen que retirar escombros y los equipos de emergencia, que tienen que movilizarse por el sector, incluso ha impedido que lleguemos con la ayuda a los sectores que se necesitan”.

Centros de acopio:

Liceo Gastronomía y Turismo, ubicado en calle Diaguitas #1751. Donaciones de gran volumen.

Gimnasio Municipal, ubicado en calle Thompson #871. Donaciones particulares.