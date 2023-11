Andrea Bocelli completa la parrilla para #Viña2024.

Ésta es la programación para la edición 2024 del Festival Latino más grande del mundo, para el cual también se anunció el inicio de la venta de entradas y el regreso de la denominada “Noche chilena”.

La alcaldesa Macarena Ripamonti, dió a conocer al último artista de la parrilla musical confirmado para el 63ª Festival de la Canción de Viña del

Mar. Se trata del tenor más querido del mundo Andrea Bocelli. Esta es su primera aparición en Viña del Mar y lo hará acompañado de su hijo Matteo Bocelli como invitado especial.

“Estamos felices de cerrar la parrilla de artistas musicales del Festival de Viña del Mar 2024 con anticipación, logrando un equilibrio, con los mejores exponentes para todas las edades y públicos, ha sido un trabajo de colaboración de meses junto a toda la producción y organización del evento para que las familias disfruten”, afirmó la alcaldesa Ripamonti.

Bocelli es dueño de una prodigiosa voz que lo ha mantenido vigente durante tres décadas, pudiendo acercar a la ópera a distintos públicos y generaciones, convirtiéndose en una verdadera leyenda de la música. El italiano ha congregado miles de personas en los más destacados escenarios del planeta y en importantes hitos como sus comentadas presentaciones frente al Papa Francisco, en La Eurocopa 2020 y la gala del Balón de Oro 2022. Además, ha recibido los más importantes premios de la música internacional como el Billboard, World Music Award, Premio Bambi a la Música Clásica, los Classic BRIT Awards, el Globo de Oro a la Mejor Canción Original (The Prayer), además de una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. También ha realizado colaboraciones con importantes referentes musicales como Luciano Pavarotti, Barbra Streisand (I still can see your face), Bono (L’Incontro), Stevie Wonder (Canzoni Stonate), Ariana Grande (E Piu ti penso), Christina Aguilera (Somos novios), Laura Pausini (Vive ya), Eros Ramazzotti (Música E), Celine Dion (The Prayer), Marta Sánchez (Vivo por ella) y Ed Sheeran (Perfect Symphony), entre otros.

Dentro de los últimos trabajos de Andrea Bocelli se encuentra el álbum “The Bocelli Family” el que grabó con su hijo Matteo (25) y su hija Virginia (10) y que hoy reeditarán con una edición de lujo denominada “A Family Christmas” y donde destaca el lanzamiento del sencillo “Let it Snow” el que se materializará este viernes 10 de noviembre y con el cual el artista abre oficialmente la temporada navideña.

Respecto al anuncio, la acaldesa agregó. “Luego de los anuncios realizados hace unas semanas, fueron miles las personas que hicieron llegar sus propuestas, a través de las plataformas digitales, incluso con cartas al Municipio. Andrea Bocelli es uno de los nombres que se repitió y creemos que fue una gran elección. Estará por primera vez en Viña, volviendo a Chile luego de varios años y de forma inédita en el Anfiteatro de la Quinta Vergara. Nuestra ciudad tiene un alto porcentaje de habitantes que son personas mayores, a ellos queremos invitarlos a disfrutar con el tremendo show que brindará este gran artista italiano”, finalizó la edil.

Asimismo, se dio a conocer qué días estarán cada uno de ellos quedando la programación estructurada de la siguiente forma:

Una de las novedades es el regreso de la emblemática noche chilena con los representantes nacionales Los Bunkers y Young Cister que serán los encargados de la emblemática jornada.

La alcaldesa informó que aún resta por anunciar quiénes serán los integrantes del jurado de las competencias, además de la parrilla de comediantes que llevarán el humor a la Quinta Vergara durante las seis noches viñamarinas.

Venta de entradas

Además de los anuncios, se informó que la venta de tickets comienza el jueves 16 con la preventa (clientes Claro) y viernes 17 venta general. Respecto a los valores, los precios se mantendrán igual que la versión 2023.

La preventa será exclusiva para clientes Claro y comienza el próximo jueves 16 de noviembre a las 12 horas (12 pm) por 24 horas o hasta agotar stock. Mientras que la venta general se iniciará el viernes 17 de noviembre a las 12 horas (PM)

El 63ª Festival de Viña del Mar será transmitido por Canal 13 y Televisión Nacional de Chile, mientras que la plataforma de streaming Star+ lo emitirá a toda América Latina. Mientras que Billboard lo transmitirá al resto del mundo por sus plataformas digitales.

Por su parte, el conglomerado radial PrisaMedia será el encargado de llevar el certamen a través de sus plataformas a todo el territorio nacional.

Éstas son las declaraciones de la alcaldesa de la ciudad jardín, respecto de estos anuncios: