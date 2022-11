Beatlemania Rinde homenaje a John Lennon en el Teatro Municipal de Valparaíso

Este sábado 03 de diciembre a las 19:30 hrs.

El famoso grupo BEATLEMANIA, el conjunto chileno más exitoso en la interpretación de la obra del cuarteto de Liverpool, con 33 años de trayectoria artística, rinde honores a THE BEATLES con un gran concierto en el, interpretando sus más famosas composiciones que fueron n° 1 en los ranking mundiales de popularidad en casi todo el planeta, dedicando un homenaje especial a JOHN LENNON con la interpretación de un bloque de canciones de su etapa solista, y también con The Beatles, conmemorando un nuevo aniversario de su trágico fallecimiento en N. York el 8 de diciembre de 1980 en lo que será un momento más emotivo del concierto. Los 4 de Liverpool cambiaron la música de nuestro tiempo, cambiaron las costumbres, los valores, las convicciones y la manera de entender el mundo. El grupo BEATLEMANIA cultiva esa propuesta creativa sin tiempo de la música de Los Beatles, interpretándola con la calidad de apasionados, siendo muy rigurosos, exhaustivos y reveladores del talento de los Fab Four, su premiada puesta en escena constituye una obra seria e imprescindible para conocedores y neófitos, ofreciendo en un concierto, todo lo que musicalmente se puede saber acerca de los Beatles y de la trayectoria individual del cuarteto más importante de la historia de la música.

BEATLEMANIA, viene regresando a Chile después de haber realizado el Beatle-Tour 2022, viaje realizado todos los años a Londres y Liverpool, llevando a fanáticos que recorren todos los lugares históricos que habitaron Los Beatles en los 60’, La Cavern, los Estudios Abbey Road, El paso cebra, El museo Beatles, etc. los que se mantienen intactos, como centros turísticos para recibir a miles de visitantes de los más diversos lugares del planeta, durante todo el año en Londres.

En lo musical Beatlemania ha mantenido su vigencia artística con una actividad muy intensa, actuando constantemente en distintos escenarios del país, entre los que se cuentan los más importantes festivales, a lo largo del país, incluyendo el festival de Viña, donde demostraron todo su profesionalismo, también el Teatro CAUPOLICAN de Santiago en varias ocasiones, ofreciendo conciertos históricos llenos de sorpresas y dinamismo para un público que vibra y baila con cada una de las interpretaciones .

Las entradas para este gran concierto en el Teatro Municipal de Valparaíso, de BEATLEMANIA, este sábado 03 de diciembre a las 19:30 hrs, se encuentran a la venta en las boleterías del teatro, y también se pueden adquirir por transferencia en www.dimensionlatinoamericana.cl sus valores van de $ 10.000.- a los$ 20:000. Mayores informaciones al Cel. y WhatsApp + 56 9 4259 1688