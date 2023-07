Cathy Barriga y Anita Alvarado son las primeras dos invitadas a “El Purgatorio”

Esta mañana el matinal “Tu día” tuvo entre sus invitados a los rostros de “El Purgatorio”, el animador Nacho Gutiérrez y los comediantes Chiqui Aguayo y Luis Slimming, quienes contaron detalles del estelar de Canal 13 que se estrenará en vivo y en directo el próximo jueves después de “Teletrece Central”.

En la ocasión, Nacho Gutierrez se sometió a una de las secciones del nuevo programa, titulada “Muro de los lamentos”, donde los invitados deben dar la cara ante polémicas que influyeron y determinaron sus vidas terrenales, en base a portadas de diarios que protagonizaron en el pasado. En la sección, guiado por José Luis Repenning y Priscilla Vargas, Nacho se refirió largamente a su polémica salida de Chilevisión en 2016 y a su publicitado conflicto con su ex compañera Carolina de Moras.

Posteriormente, el animador reveló la identidad de los primeros invitados del programa, que en esta ocasión serán dos polémicas mujeres: Cathy Barriga y Anita Alvarado.

Cathy Carriga, ex alcaldesa de Maipú y actual panelista del programa de farándula “Me Late”, ha protagonizado numerosas polémicas, tanto por las críticas a su gestión edilicia como, recientemente, por las burlas ante su look en el estreno de la película “Barbie”, que le trajeron hasta una pelea con su compañero de programa, Sergio Rojas. En tanto, Anita Alvarado, la recordada ex “Geisha chilena”, estuvo en los últimos meses en el ojo del huracán por su conflicto con Daniela Aránguiz, debido al supuesto romance entre su hija Angie y el entonces esposo de Daniela, Jorge Valdivia.

“El Purgatorio” es un nuevo programa estelar de Canal 13 que pondrá a prueba a los famosos haciéndolos “pagar sus culpas”, compitiendo para ver cuál de ellos se va al paraíso y cuál al infierno. En el espacio, Nacho pondrá a las celebridades en el escenario de imaginarse su muerte y expiar los pecados que hayan cometido en vida. Además incluirá grandes confesiones, momentos emotivos, humor a cargo de Chiqui Aguayo y Luis Slimming y hasta canalizaciones a cargo de dos médiums.

La preparación de Nacho Gutiérrez.

Ignacio Gutiérrez se prepara para asumir su tercer programa en Canal 13 luego de que arribara a la señal de TV a principios de año. Primero fue el matinal “Tu día”; luego el espacio satélite del Festival, “Échale la culpa a Viña”; y el próximo jueves debutará al mando del gran regreso de los estelares a la estación, en vivo y en directo, con “El purgatorio”.

“‘El purgatorio’ es mi mayor desafío en la televisión, porque implica hacer un estelar solo en la animación, en vivo y en directo, y en Canal 13, que tiene una tradición importante en este tipo de programas”, señala el periodista, añadiendo que “además, ya tengo 47 años, he estado en todo tipo de espacios en la televisión y llego a uno en donde tendremos de todo… conversación, humor, médiums, entretención y grandes confesiones y secciones que impactarán a los invitados y al público”.

A una semana exacta del estreno del estelar, Gutiérrez confesó que “estoy con mucha ansiedad y trabajando codo a codo con el equipo y estoy seguro que la gente nos va a acompañar, porque tenemos un muy buen proyecto para entretener cada noche de jueves, en vivo y en directo, y eso es muy importante. Hacer televisión en vivo y en directo implica que todo puede pasar, hay una adrenalina y vértigo único en eso”.

Acerca de su arribo al 13 este 2023, Nacho confiesa que “esta llegada a Canal 13 me ha ayudado a reencantarme con la televisión, porque yo fuera de la televisión estaba siendo muy feliz, pero cuando me plantean llegar al canal y con todos los proyectos que hemos hecho, lógicamente me lleno de amor y agradezco todo lo que he podido hacer”.

El ex animador de programas como “SQP”, “Primer plano” y “Buenos días a todos” confiesa que “a mí la televisión me ha entregado satisfacciones y también dolores, pero yo creo que los dolores te sirven para aprender. Y hoy lo de ‘El purgatorio’, que es pura entretención y en vivo, siento que viene a coronar una vida de programas en vivo, porque hay gente que ha crecido conmigo en estos 25 años que llevo trabajando en este medio”.

A lo anterior, agrega que “estoy muy contento con los programas en los que he participado durante este año, así que definitivamente Canal 13 ha hecho que yo me reencante con la televisión. Todo lo que he hecho en el canal y lo que vamos a hacer tiene que ver con cosas que están en mi esencia y eso hace que yo me reencante, por eso le agradezco al canal que me haya hecho amar este oficio nuevamente”.