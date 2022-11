Centro de Referencia Odontopediátrico funciona a plena capacidad en el Hospital Dr. Fricke en espera de su reapertura

Todas las especialidades odontológicas se encuentran atendiendo pacientes de la red asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota

En espera de su próxima reapertura tras importantes obras de remodelación, el Centro de Referencia Odontopediátrico Simón Bolívar del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (CROSB) cumplió ya cuatro meses brindando atención en dependencias del antiguo Hospital Dr. Gustavo Fricke.

El Centro de Referencia Odontopediátrico Simón Bolívar del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, atiende a los niños y niñas de educación municipal de Viña del Mar, a funcionarios de salud y beneficiarios del programa PRAIS de toda la red asistencial del SSVQ a través de interconsulta. Es decir, si el paciente atendido en la Atención Primaria de Salud, Cesfam o consultorio municipal, requiere una atención más compleja y de especialidad, será derivado a este Centro.

Hoy, sus profesionales están atendiendo en el Hospital Fricke, mientras se realizan las obras que convertirán el antiguo espacio de planta abierta, en 11 boxes cerrados y con recambio de aire, cumpliendo con todas las medidas sanitarias dispuestas en los protocolos.

Cambios para una mejor atención

La Dra. Natalia Cruz, odontóloga y Jefe Clínica del Centro, explica que se están entregando atenciones de las especialidades de ortodoncia, endodoncia, periodoncia, rehabilitación y odontopediatría: “Estamos trabajando por turno y nos hemos organizado bastante bien para que todas las especialidades puedan funcionar y darle la mejor atención a los pacientes. También hay horarios de urgencia para que los pacientes puedan venir, se hace atención de urgencia también a funcionarios, y hemos andado bastante bien. Las listas de espera también están funcionando, un poquito más lento que antes, pero no ha habido problemas respecto al funcionamiento de listas de espera, ni de urgencia, ni de la atención de pacientes”.

La especialista explica que “la gente entiende que es por un tiempo, y que la atención es la misma, así que en realidad lo que cambia es el espacio físico. Pero en la atención son los mismos profesionales, la misma calidad de la atención, además que la gente que va al Hospital Fricke nuevo, también está contenta porque está todo más bonito, todo nuevo. Y los que están acá, entienden que es por un periodo más cortito, así que no ha habido reclamos. Siempre todos los cambios que se hacen son para mejorar”.

Adaptación a los nuevos espacios para seguir atendiendo

La Dra. Jacqueline Carreño, odontopediatra del Centro desde hace 40 años, señala sobre este proceso de cambios: “La verdad es que también tenemos la suerte de que esta clínica no tenía grandes problemas, y los que había se han ido solucionando en el camino. Inclusive los pacientes están muy receptivos a la atención y creo que en el caso de los niños pequeños, ha sido bastante favorable”. Su colega, la odontopediatra Dra. Sonia Gallegos, señala que “todos nos preguntan cuándo volvemos. Igual el Módulo tuvo que sufrir una variación en su estructura porque, por la pandemia, se tiene que trabajar en un sistema no simplificado, de cuatro a seis manos, como lo teníamos, pero sí en clínica individuales que también va a ser bueno, es cosa de adaptarse. Del hecho de volver y poder consultar nuevamente, después de tanto tiempo, hay muy buena recepción”.

Lo confirma Sofía Calderón, quien fue paciente del Centro Simón Bolívar y hoy trae a su hermano pequeño a atenderse: “Desde primero básico me atendí, hasta los 18 años, desde los 6 a los 18 años, tuve postura de braquets, después el seguimiento de los braquets, toda una preparación: me sacaron dientes, el módulo me atendió súper bien . A control de caries, venía una vez al mes, de hecho, tengo muy buena experiencia con el Módulo y mi hermano va por las mismas».

Y sobre el cambio, señala: “Me dijeron que están al frente en remodelación y lo encuentro súper bueno, porque cada vez son más niños los que necesitan el Módulo y es un beneficio porque igual la salud es cara, sobre todo el dental, así que es un beneficio, por los niños sobre todo. Súper bueno, porque ahora la mayoría de los niños están con mucho problema dental. El hecho de que lo hayan cambiado al Hospital, súper bien. Pensamos que en algún momento iban a parar, pero empezaron a llamar y a atender otra vez, que iban a retomar aquí en el Hospital, así que súper bueno”.