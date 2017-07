Club San Eduardo de La Cruz fué beneficiado con la mejora de su campo deportivo

Gobernador Provincial César Barra dijo que programa Acción en Comunidad, permitió apoyar a la organización deportiva y potenciar la actividad comunitaria.

Con alegría los dirigentes, jugadores y simpatizantes del club deportivo San Eduardo del sector Bolonia de La Cruz, inauguraron las mejoras al recinto deportivo de la institución.

El proyecto demandó una inversión de 2 millones de pesos, que fueron aportados por el Gobierno a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), con la implementación del programa “Acción en Comunidad”.

Las nuevas instalaciones fueron inauguradas en una ceremonia que contó con la presencia del gobernador provincial César Barra, junto a representantes de la entidad, la municipalidad local y la propia comunidad beneficiada.

El proyectó incluyó un proceso de formación comunitaria a los integrantes del club deportivo crucino, y un aporte de recursos para financiar mejoras que incluyeron el cierre perimetral de la cancha, el arreglo de baños y duchas de los camarines del centro deportivo.

“El club San Eduardo pertenece a la Asociación de Fútbol Rural de La Cruz y donde se focalizó un trabajo de fortalecimiento de la organización, de resolución de conflictos y apoyo a los líderes del club para además levantar una iniciativa para mejorar la cancha, hay nuevas instalaciones sanitarias y el cierre perimetral. Lo que buscamos es fortalecer a la comunidad deportiva, fomentando la transmisión de valores, disciplina y la cooperación entre los vecinos y socios”, explicó el gobernador Barra.

“Este proyecto fue como caído del cielo. Hubo mucho trabajo y compromiso de la gente, se terminó y quedó bonito. Para nosotros era necesario ya que el año pasado no en un campeonato regional no pudimos jugar semifinales de locales, por no tener la cancha enrejada, ahora queremos hacer muchas cosas buenas con la gente del club”, dijo Israel Enríquez presidente club San Eduardo.

El Programa Acción en comunidad contribuye al fortalecimiento de la vida en comunidad y de la acción comunitaria.

Interviene el mundo público de las familias transfiriendo herramientas para el trabajo colaborativo entre familias.

Incluye la formación comunitaria y el financiamiento de proyectos comunitarios, apoyando agrupaciones comunitarias para el desarrollo de nuevas iniciativas ciudadanas.