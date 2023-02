Con 3 mujeres en escena se inicia hoy Festival de la Canción de Viña del Mar

Y llegó el día. Esta noche comienza una nueva versión del Festival de la Canción de Viña del Mar, certamen no exento de polémicas e improvisaciones.

Y el debut será inédito, ya que tres mujeres serán las encargadas de animar esta primera jornada. Una de ellas es Pamela Leiva, quién tratará de aportar el humor y hacer reir a un público que será mayoritariamente jóven.

En conferencia de prensa la artista, ex chica reality comentó que “esta no fue la noche que me tocó, es la noche que yo pedí estar. Cuando supe que venía Karol G, sentí en lo profundo de mi corazón que esa era la noche en que debía estar”.

También se refirió a las bajas que ha sufrido el festival, explicando que “soy un poco ajena a lo que está sucediendo, ya tenía mi día asignado de antes”.

Pamela Leiva, señaló que estaba tratando de disimular su emoción. «Viña siempre fue un sueño y en momentos oscuros de mi vida fue lo que no me dejó perder el foco”.

Junto a Pamela Leiva en el humor, estarán Karol G, show ampliamente esperado por sus fans, y la chilena Paloma Mami, que prometió hacer bailar a la Quinta Vergara en un espectáculo ampliamente soñado por ella.