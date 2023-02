Concurso para empresas financia hasta el 80% de un proyecto de energía renovable

Ponle Energía a tu empresa llega con su 2da versión cofinanciando proyectos de energías renovables de hasta 60 millones de pesos

La seremi de Energía de la Región de Valparaíso, Arife Mansur Acevedo, llegó hasta la empresa Gandara Chile S.A. para conocer el proyecto ganador de la primera versión del Concurso Ponle Energía a Tu Empresa, la cual incorporó en su edificio un sistema fotovoltaico on grid de 64 kW de potencia.

De esta manera la seremi Mansur aprovechó la instancia para invitar a los empresarios de la región de Valparaíso a postular y participar de la nueva versión del concurso Ponle energía a tu Empresa, el cual busca implementar proyectos de autoconsumo a través de energías renovables.

La iniciativa del ministerio de Energía es financiada por la Unión Europea, y tiene un fondo total de $1.200 millones de pesos, entregando un cofinanciamiento de hasta $60.000.000 para los proyectos de energía renovable vinculados a energía eléctrica, térmica o cogeneración de autoconsumo.

Frente a ello la seremi de Energía, Arife Mansur señaló “hoy nosotros estamos cumpliendo un rol importante en la seremía de Valparaíso, por lo tanto, es una invitación constante que estamos haciendo para que participen en los concursos que tenemos, sobre todo en el Ponle Energía a tu empresa, porque no solamente es un beneficio para la comunidad, si no también para la empresa y el desarrollo sustentable del Chile que todos queremos”.

«Esta iniciativa – explicó la seremi Mansur – permitirá a las empresas de la región de Valparaíso, de todo tamaño, sumarse a la transición energética renovable con tecnologías que le permitirán reducir el costo asociado a sus procesos productivos y también, de manera muy importante reducir su huella de carbono”.

Por su parte el Gerente Comercial de Gandara Chile S.A, Rodrigo Mora destacó “existe un compromiso antiguo de parte de la gerencia y dueños de esta empresa de promover y aportar con todo lo que sea posible a las energías sustentables. Nuestro proyecto fue un fotovoltaico de un costo aproximado de 43 millones de pesos del cual obtuvimos un cofinanciamiento de 13 millones, invitamos a las empresas a sumarse a las energías limpias y aprovechar la oportunidad que hay de obtener un subsidio por parte del Estado”.

“La postulación debe realizarse junto a un proveedor de servicios energéticos. Por lo mismo, implica también un impulso al ecosistema de proveedores y consultores del sector», agregó la seremi de Energía.

Se podrán cofinanciar proyectos de energía renovable para energía eléctrica, térmica o cogeneración, a través de cualquier tecnología renovable de autoconsumo. El concurso estará abierto hasta el 31 de marzo de 2023.

Más informaciones de este programa en www.ponleenergia.cl