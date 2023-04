Hospital Dr. Gustavo Fricke se prepara para la Campaña Invierno

Estrategia en coordinación con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota facilitará el abordaje de casos respiratorios adultos y pediátricos.

Adelantándose a la próxima temporada invernal, el Hospital Dr. Gustavo Fricke está coordinando la implementación de la próxima Campaña Invierno 2023. Como Hospital de alta complejidad de la red asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, está monitoreando la situación epidemiológica respiratoria, de acuerdo a la Subdirectora Médica Dra. Tatiana Aldunate: “a partir del mes de abril se inicia una evaluación del comportamiento de la patología respiratoria a nivel del Hospital y del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota tanto en el área adulta como pediátrica. Eso significa estar atentos al aumento de los casos de atención en Unidades de Emergencia y Hospitalización, Para eso, la Campaña Invierno implica aumentar el presupuesto para contratar y reforzar las unidades donde supuestamente vamos a tener mayor ocupación”.

Como complementa el Dr. Claudio Cisterna, Jefe de Pediatría y Encargado de la Campaña Invierno del establecimiento, “como todos los años, ya empezaron a aumentar las consultas respiratorias, a niveles similares a los años previos, de acuerdo a las estadísticas que hemos tenido en nuestras manos. Sin embargo, hemos notado un aumento en las consultas respiratorias que han llevado a hospitalización y hemos tenido un aumento un poco mayor que en años previos de hospitalizaciones de pre escolares y escolares. Qué significa esto, que el invierno ya está llegando, y que van a aumentar los casos respiratorios y que tenemos que prepararnos para ello”.

El médico agrega que “ha habido un aumento de virus respiratorios altos, en otros lugares ha aparecido un aumento de rinovirus, ese es el virus que ha estado provocando cuadros obstructivos, respiratorios e incluso hospitalizaciones. Tenemos todavía baja circulación de los virus tradicionales, son virus respiratorio sincicial, influenza A, B, adenovirus, parainfluenza. Desde el punto de vista del tratamiento, uno no trata de acuerdo al virus, sino a los síntomas, por lo tanto estamos tratando lo obstructivo, la falta de oxígeno, el aumento de secreciones con kinesiólogo, etcétera”.

Líneas estratégicas

En línea con estas observaciones y las disposiciones del Ministerio de Salud, el Hospital está programando la incorporación de técnicos y profesionales clínicos para reforzar las áreas críticas. Señala la Subdirectora Médica que “en este caso, siempre se privilegia el área infantil tanto general como intensivo, en el área de urgencia y de adulto, con contratación de kinesiólogos, enfermeras y médicos. En este momento también es importante el reforzamiento de Hospitalización Domiciliaria tanto adulto como infantil que permite la ocupación de camas de nuestro Hospital para los pacientes de mayor complejidad, y aquellos que puedan ser derivados a su hogar, sin perder el control de atención médica y de otros profesionales de la salud desde su domicilio, que ha sido una estrategia bastante exitosa no solamente en nuestro Hospital, sino que también en otros establecimientos”.

Además, se mejorarán los procesos para acelerar los flujos de pacientes entre sus diferentes unidades y servicios, y se integrará la reconversión de camas. “La Unidad de Paciente Crítico habitualmente tiene un número determinado de camas, y pasamos camas desde cuidado intermedio y las convertimos en críticas, de manera que podamos tener un número mayor de camas. En Pediatría este año, tenemos la idea de complejizar 6 camas que son camas básicas y las vamos a transformar en camas de cuidados medios o cuidados especiales, que son pacientes que van a tener una tecnología que se llama cánula nasal de alto flujo, que permite tener pacientes un poco más complejos pero con personal que lo respalde”, confirmó el Dr. Cisterna.

“Hace dos semanas se ha registrado una baja en cuanto a las consultas respiratorias, agregó, no sabemos cómo se va a comportar, así que lo que podemos decir respecto de esta campaña es que se va a parecer a las campañas de invierno pre pandemia, eso es lo que estamos esperando”, agregó.

Prevención familiar

En cuanto a los adultos, la Dra. Aldunate asegura que “así como nuestro Hospital se está preparando para brindar una atención de calidad durante el invierno para los pacientes con patologías respiratorias, porque pueden existir varios virus, no solamente el virus covid en el ambiente, también es importante que los usuarios nos colaboren. Cómo: manteniendo las prevenciones habituales que también fueron recomendadas durante la pandemia. Por ejemplo, uso de mascarilla, cuando hay mucha gente o en ambientes muy contaminados o congestionados, lavado de manos frecuente, evitar las aglomeraciones de personas, avisar cuando uno está enfermo con patología respiratoria para aislarse del resto de la gente, pero sobre todo, muy importante en los grupos de riesgo, la vacunación. Vacúnese contra la influenza y también aquellos rezagados que aún no han recibido la 5a dosis contra covid, realícenlo”.

Respecto a la prevención de enfermedades respiratorias infantiles, el Dr. Cisterna es enfático en señalar que “cambian las condiciones meteorológicas, cambian las condiciones de hacinamiento, cambian un montón de cosas que hacen que haya factores que propicien que haya más infecciones respiratorias. ¿Cuál es el rol de los padres? Evitar que los niños vayan a otros lugares concurridos, por ejemplo, los malls, los cines, mucho lugar donde puede haber contagio. Es una primera etapa importante de prevención. Y una cosa que estamos incluyendo en los últimos años es que saquen más a los niños a los parques, saquen más a los niños a la calle. El niño no se va a enfermar porque hace frío, el niño se va a enfermar porque se contagia con otro niño. Si los sacamos a los parques abrigados, y están más tiempo respirando aire puro, estando en contacto con el sol, probablemente esto va a disminuir el contagio entre los niños”.

Finalmente, el médico recuerda el buen uso de la red asistencial y llevar a los niños a los dispositivos de urgencia solo si se trata de un cuadro grave. “Si están enfermos tomen las medidas en la casa, no los lleven a los servicios de urgencia salvo que sea estrictamente necesario, las medidas de higiene de manos, uso de mascarilla. Cuando haya estornudo o tos usar el brazo para taparse la boca y no la mano, y en el tema de la calefacción, no calefaccionar con temperaturas muy altas, no colocar calefacción que sea muy contaminante, parafina, carbón, que son complejos, es mejor tener la casa un poco más fría que caliente con elementos que son muy contaminantes”, finalizó.