Ministerio del Interior ha entregado 78 vehículos a Carabineros para la región de Valparaíso

Con esta tercera entrega de automóviles para la policía uniformada el 80 por ciento de las comunas de la región cuenta con reposición de este material.

La Delegada Presidencial Regional de Valparaíso (S) Paula Gutiérrez junto al Jefe de la V Zona de Carabineros, General Edgard Jofré, los alcaldes Freddy Ramírez de Concón, Daniel Morales de Limache, el diputado Tomás de Rementeria y los Delegados Presidenciales Provinciales de Marga Marga, San Antonio y Los Andes encabezaron la ceremonia de entrega de 13 nuevos vehículos para la policía uniformada en la región.

Tras la ceremonia, la Delegada Presidencial Regional (S) Paula Gutiérrez manifestó que “esta entrega se enmarca en los vehículos que hemos puesto a disposición en los últimos dos meses a Carabineros, los cuales totalizan 78 automóviles que vienen a reponer la flota de la policía uniformada y que es necesaria para su labor preventiva, la cual realizan de manera conjunta con los municipios y organismos privados”.

Según Paula Gutiérrez esta reposición “nos permiten tener una respuesta más integral, pues, la seguridad pública no es un trabajo solo de policías, es un trabajo que debemos mirar de manera macro y es necesario además atender a la recuperación de espacios públicos, y eso, no solo se ve con los agentes policiales, entendemos sí que son una parte fundamental, y por eso a través del Gobierno de Chile y las delegaciones presidenciales hemos puesto a disposición estos automóviles que permiten reforzar el trabajo focalizado en los diversos barrios para atender las necesidades de las personas”.

Por su parte, el Jefe de la V Zona de Carabineros, General Edgar Jofré señaló que “en el último año en la región de Valparaíso hemos recibido una importante reposición de vehículos, habíamos perdido capacidad de respuesta, de patrullaje y, por ende, capacidad de prevenir bajo el concepto que nosotros los Carabineros actuamos frente a delitos flagrantes que tienen un tiempo determinado de ejecución y sin duda que para ser eficiente hay que acortar esos tiempos”.

Para el General Jofré “lo que estamos ganando ahora es recuperar esa capacidad de patrullaje, […] sin duda que la gente se da cuenta que los Carabineros estamos visibles, de hecho, solo este año llevamos 60 kilos de droga incautados en distintos procedimientos y eso se ha realizado trabajando en flagrancia, hemos sacado más de 40 armas de fuego, hemos detenido a 1500 personas en el marco del Plan Verano por delitos de mayor connotación social dejado de lado los hurtos y por supuesto se ha realizado un tremendo trabajo con los municipios”, aseguró.

En tanto, el alcalde de Concón Freddy Ramírez comentó que “es tremendamente relevante el poder trabajar en conjunto con Carabineros de Chile y el Gobierno. Esta entrega de vehículos viene a reforzar el trabajo que todos los días hacemos desde las localidades, las comunas en pos de la seguridad pública, por eso, los recibimos con mucha responsabilidad, pero con un desafío importante de proteger a la gente de nuestras comunas”.

En tanto, el alcalde de Limache, Daniel Morales indicó que “con esta entrega de 13 nuevos vehículos a la región se da una señal muy importante de descentralización, ya que son 3 provincias que hoy están recibiendo este material y eso permite también pensar que la región de Valparaíso no es solo Valparaíso y Viña del Mar, sino que estamos hablando que es la región la que hoy está recibiendo este tipo de implementos”.