Municipio de Viña del Mar oficializa alianza con UST que beneficia a pacientes kinesiológicos no incluidos en la lista GES

El objetivo de un nuevo convenio de colaboración oficializado entre la Municipalidad de Viña del Mar y la Universidad Santo Tomás es dar respuesta a la alta demanda de usuarios que quedan fuera de los criterios de atención del sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES) y que requieren rehabilitación de dolencias de origen musculoesqueléticas.

Esta alianza, pionera en la región, permitirá que pacientes con síndromes dolorosos-inflamatorios de alta prevalencia en la población adulta sean derivados desde los centros de salud administrados por la corporación municipal a la Clínica de Rehabilitación Kinesiológica de la UST, a través del Centro de Resolutividad de Especialidades Ambulatorias (CREA).

La oficialización del convenio, fue encabezado por la alcaldesa Virginia Reginato y José Weinborn, rector de la Universidad Santo Tomás, sede Viña del Mar, quienes destacaron la importancia de este trabajo colaborativo.

Durante la ceremonia que oficializó esta alianza, las autoridades e invitados pudieron apreciar la calidad de las instalaciones e infraestructura de la clínica, así como la atención que reciben los usuarios beneficiados.

Ramón Ramos Osorio, de Villa Hermosa, es uno de los pacientes que están siendo atendidos gracias a este convenio, quien agradeció este beneficio, puesto que “la atención ha sido excelente, de los profesores y alumnos, porque me he mejorado bastante, se nota la diferencia, ya no tengo dolor”.

CONVENIO DE DERIVACIÓN

El convenio, establecido a través del Área de Salud de la CMVM y la Escuela de Kinesiología de la UST, entró en vigencia en noviembre de 2017 y ha posibilitado la atención de 126 usuarios hasta la fecha.

Las derivaciones son realizadas por el Centro de Resolutividad de Especialidades Ambulatorias (CREA), de la corporación, entidad que informa a los centros de salud la disponibilidad mensual de cupos de la Clínica Kinesiológica UST.

Entre los requisitos de los usuarios que pueden ser beneficiados por el convenio se tienen: presentar sintomatología asociada a patologías como tendinitis, esguinces moderados a severos, facsitis plantar (dolor en el talón) y desgarros musculares leves a moderados; ser mayor de 18 años y poder trasladarse solo o acompañado a la Clínica de Rehabilitación Kinesiológica UST.