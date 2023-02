[Opinión] Emergencia país: No olvidemos a los niños y niñas

Por Lorena Villarroel, Gerenta de Operaciones World Vision Chile

Los fuertes incendios que han afectado a muchas familias en el Sur de Chile nos hacen reflexionar sobre qué deben hacer las familias, las instituciones y el Estado cuando algo así sucede, pero por sobre todo, cómo saber actuar con niños o niñas en una situación de emergencia.

Desde World Vision llevamos casi 40 años poniendo foco en la promoción de los derechos de la niñez y la prevención de vulneraciones en situaciones de emergencia. Una catástrofe como la provocada por los incendios del sur, normalmente genera múltiples reacciones masivas de ayuda y acción social, pero en muchas instancias esto conlleva dejar de ver a los niños, niñas y adolescentes, quienes son los más afectados. Al mirar el territorio de los incendios, creemos que las consideraciones de género, ruralidad y pertenencia étnica o migración son claves para agudizar nuestra mirada de protección y prevención de vulneraciones.

Niños, niñas y adolescentes corren múltiples riesgos ante un abrupto cambio tras el desastre, con riesgos biológicos, psicológicos o relacionales, ya que muchas veces se tienen que separar de su familia debido a la dinámica de la emergencia, y pueden ser víctima de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual, pierden los espacios físicos significativos (casa, colegio, plazas, etc), sufren daños psicológicos que alteran su desarrollo emocional producto de la incertidumbre del escenario actual.

Por lo anterior consideramos clave considerar que independiente de la edad, las niñas, niños y adolescentes manejan información de lo que está ocurriendo; las experiencias deben mirarse desde sus ojos y desde sus necesidades; se debe tener siempre en cuenta las diferencias por su etapa de desarrollo. Y tenemos que darles la oportunidad de hablar sobre lo que pasaron; animarlos (as) a compartir sus preocupaciones y a hacer preguntas, respondiéndoles sinceramente y con información certera y que les dé seguridad

Debemos limitar la exposición a la cobertura de los medios de comunicación sobre el desastre y sus consecuencias, pues los niños que hayan estado directamente expuestos a un desastre pueden volver a sentirse mal si ven o escuchan algo que les recuerde lo que pasó. Evite sobre todo noticias falsas y alarmistas, si es necesario corregir la información errónea que tengan del evento.

Consideramos clave animarlos a ayudar a otros después de un desastre, al ofrecerse como voluntarios para ayudar a la comunidad o a los miembros de la familia en un ambiente seguro. Pero por razones de salud y seguridad, los niños, niñas y adolescentes NO deben participar en actividades de limpieza después de un desastre.

Hoy llamamos a no olvidar a los niños, niñas y adolescentes, siendo clave tener información rápida, precisa y detallada de su situación, y que quienes trabajen en la emergencia cumplan los estándares internacionales de protección a la niñez en emergencia. Todas y todos, desde el gobierno local, estado y sociedad civil, tenemos que velar por la seguridad, integridad y respeto por los derechos de todas y todos los niños, niñas y adolescentes que sufren por esta emergencia.